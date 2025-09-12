قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتجاه لإقامة مباراة المنتخب وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم خارج مصر
إتاحة تقليل الاغتراب للثلاث مراحل بالثانوية العامة .. ونكشف موعد إعلان النتيجة
لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة
استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج
الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر
أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه
بلّغ إدارة الأهلي بخبر مهم | منشور مثير من خالد الغندور عن الخطيب
الأمم المتحدة تؤيد مشروع قرار بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
توك شو

هل سيحل الذكاء الاصطناعي محلّ الطبيب؟.. متخصص يوضح

أرشفية
أرشفية
منار عبد العظيم

في عصر تتسارع فيه التكنولوجيا وتتطوّر فيه أدوات الذكاء الاصطناعي دون توقّف، يبرز سؤال محوريّ في المجال الطبي: هل يمكن لهذه الأدوات أن تحلّ يوماً مكان الطبيب البشري؟.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور هاني عياش، العميد المساعد بمركز المحاكاة في جامعة ولاية نيويورك، أن الذكاء الاصطناعي واقع لا مفرّ منه، لكنّه ليس بديلاً للإنسان، بل أداة تكاملية، يجب توظيفها بحكمة ومسؤولية.

التعاون مع المستقبل لا الانزواء عنه

وقال الدكتور هاني عياش، إن الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا؛ بل أصبح جزءًا من المستقبل الذي يجب أن نتعامل معه، ليس كمنافس، بل كشريك يدعم قدرات الإنسان، مشيرًا إلى أنه يجب الاستعانة بأدوات المستقبل، والذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا، ويجب التعامل معه لصالح البشر".
 

لا استغناء عن الإنسان في المعادلة الطبية

وأكد عياش أنه مهما تطوّرت الآلات والتقنيات؛ فلا يمكن استبدال الطبيب البشري أو الإنسان عمومًا، فالطبيب لا يقوم فقط بالإجراءات السريرية؛ بل يقوم بالتفاعل الإنساني، واتخاذ القرارات الأخلاقية، ومراعاة النفس والمريض، وهو بُعد لا يمكن للآلات اقتناصه.

الذكاء الاصطناعي.. أداة للتشخيص المبكّر والأبحاث العلمية

أوضح أن من الفوائد المهمة للذكاء الاصطناعي، أنه يتيح اكتشاف الأمراض في مراحل مُتقدَّمة، مما يزيد فرص نجاح العلاج، ويخفّض المضاعفات.

ولفت إلى أن هناك طرق صحيحة لاستخدامه في البحث العلمي، مثل “تحليل بيانات ضخمة، محاكاة سيناريوهات، اختبار فرضيات بسرعة”، وغيرها من الأساليب التي تُسهم في رفع كفاءة البحث.

تنظيم الاستخدام وتقييده أخلاقيًا وقانونيًا

وأكمل: لا يكفي أن نمتلك التكنولوجيا؛ بل يجب أن نقنّن استخدامها من خلال عدة عوامل، وهي:

- تحديد الأطر الأخلاقية لضمان خصوصية وكرامة المرضى.

- وضع قوانين تشريعية تنظم من يستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي، في أي ظروف، ولأي غرض.

- ضمان شفافية الخوارزميات بحيث يُعرف كيف ولماذا تتخذ قرارات معينة.

