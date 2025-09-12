قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بدون إنذار
حركة فتح ترحب بالتصويت الجامع في الجمعية العامة للأمم المتحدة على حل الدولتين
تسليح غير مشروع .. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 21 كيانا حوثيًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري

المخرج جمال عبد الحميد
المخرج جمال عبد الحميد
كشفت زوجة المخرج جمال عبد الحميد، عن إصابته بجرح في الرأس بعد بعد سقوطه مغشيا عليه في منزله. 

وأوضحت زوجة جمال عبد الحميد، عن إصابته بـ جرح ممتد لـ 17 غرزة في رأسه، موضحة أن حالته أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج في المستشفى، وأن السقوط ليس له علاقة بمرض السكري.

أعمال المخرج جمال عبد الحميد

وكان أحدث أعمال المخرج جمال عبد الحميد، هو مسلسل بدون مقابل الفنان هاني رمزي، الذي تم تأجيل عرضه وخرج من الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب النجم هاني رمزي ، عدد كبير من الفنانين أبرزهم  الفنانة داليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم ونسرين طافش وعمرو عبد الجليل ، ومن إخراج جمال عبد الحميد .

المخرج جمال عبد الحميد

وفي عام 2023، حل المخرج جمال عبد الحميد، ضيف على برنامج “الستات”، و كشف العديد من الكواليس عن أعماله و سبب اختفائه و أرائه في بعض الفنانين.

جعفر العمدة مسلسل ضعيف وهالة صدقي اللي نجحته

صرح المخرج جمال عبد الحميد، عن رأيه في مسلسل محمد رمضان (جعفر العمدة)، قائلا: " المسلسل ضعيف وهالة صدقي هي اللي شالت ونجحت هذا العمل".

وأضاف عبد الحميد،" أنا مشفتش أي تصفيق أو اهتمام من الجمهور لقصة المسلسل"، موضحا أن الفنانة هالة صدقي خلقت روح للمسلسل بدورها الكوميدي والمختلف بهذا العمل، مؤكدا "هالة مبدعة و أنا بحبها جدا".

وأوضح جمال عبد الحميد، أن أول عمل له كانت هالة صدقي بطلته، مشيرا إلى أنه حاليا لا يتابع أو يهتم بالدراما المصرية بسبب أنه يرى أن الأعمال المُقدمة اليوم غير مصرية و لا تعبر عن المجتمع أو الشارع المصري، و لكنها مقتبسة من الغرب.

ولفت، إلى أن جميع الأعمال التي قام بها عبر تاريخه كانت مصرية بالكامل وتعبر عن الشارع و المواطن المصري، معقبا: “المفروض نقدم مصر في أعمالنا ”. 

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها

منتجات الحلال

روسيا ترفع صادراتها من "منتجات الحلال" في 2024 بزيادة قدرها 82% خلال عام

الأمم المتحدة

تفاصيل قرار الأمم المتحدة بتأييد إعلان نيويورك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

السفير عاطف سالم

سفير مصر السابق في تل أبيب لـ صدى البلد: قرارات الاغتيال في إسرائيل تعود لرئيس الحكومة

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

