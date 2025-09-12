زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري

كشفت زوجة المخرج جمال عبد الحميد، عن إصابته بجرح في الرأس بعد بعد سقوطه مغشيا عليه في منزله.

وأوضحت زوجة جمال عبد الحميد، عن إصابته بـ جرح ممتد لـ 17 غرزة في رأسه، موضحة أن حالته أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج في المستشفى، وأن السقوط ليس له علاقة بمرض السكري.

أعمال المخرج جمال عبد الحميد

وكان أحدث أعمال المخرج جمال عبد الحميد، هو مسلسل بدون مقابل الفنان هاني رمزي، الذي تم تأجيل عرضه وخرج من الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب النجم هاني رمزي ، عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنانة داليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم ونسرين طافش وعمرو عبد الجليل ، ومن إخراج جمال عبد الحميد .

المخرج جمال عبد الحميد

وفي عام 2023، حل المخرج جمال عبد الحميد، ضيف على برنامج “الستات”، و كشف العديد من الكواليس عن أعماله و سبب اختفائه و أرائه في بعض الفنانين.

جعفر العمدة مسلسل ضعيف وهالة صدقي اللي نجحته

صرح المخرج جمال عبد الحميد، عن رأيه في مسلسل محمد رمضان (جعفر العمدة)، قائلا: " المسلسل ضعيف وهالة صدقي هي اللي شالت ونجحت هذا العمل".

وأضاف عبد الحميد،" أنا مشفتش أي تصفيق أو اهتمام من الجمهور لقصة المسلسل"، موضحا أن الفنانة هالة صدقي خلقت روح للمسلسل بدورها الكوميدي والمختلف بهذا العمل، مؤكدا "هالة مبدعة و أنا بحبها جدا".

وأوضح جمال عبد الحميد، أن أول عمل له كانت هالة صدقي بطلته، مشيرا إلى أنه حاليا لا يتابع أو يهتم بالدراما المصرية بسبب أنه يرى أن الأعمال المُقدمة اليوم غير مصرية و لا تعبر عن المجتمع أو الشارع المصري، و لكنها مقتبسة من الغرب.

ولفت، إلى أن جميع الأعمال التي قام بها عبر تاريخه كانت مصرية بالكامل وتعبر عن الشارع و المواطن المصري، معقبا: “المفروض نقدم مصر في أعمالنا ”.