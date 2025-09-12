قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتجاه لإقامة مباراة المنتخب وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم خارج مصر
إتاحة تقليل الاغتراب للثلاث مراحل بالثانوية العامة .. ونكشف موعد إعلان النتيجة
لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة
استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج
الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر
أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه
بلّغ إدارة الأهلي بخبر مهم | منشور مثير من خالد الغندور عن الخطيب
الأمم المتحدة تؤيد مشروع قرار بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
أخبار العالم

التجارة الإلكترونية تزدهر في جنوب أفريقيا بتوقعات قياسية تتخطى 7.4 مليار دولار

تتزايد التوقعات بتجاوز حجم مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في جنوب إفريقيا 130 مليار راند (7.42 مليار دولار) هذا العام، ليمثل 10% من إجمالي مبيعات التجزئة، مدفوعةً بمنتجات البقالة والأزياء عند الطلب، بالإضافة إلى دخول منافسين عالميين مثل أمازون، وفقًا لدراسة.


وأظهرت الدراسة التي أصدرتها شركة وورلد وايد ووركس بالتعاون مع ماستركارد وبيتش بايمنتس وأسك أفريكا، أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت نمت بنحو 35% في عام 2024 لتصل إلى ما يُقدر بنحو 96 مليار راند، لتمثل ما يقرب من 8% من إجمالي تجارة التجزئة في جنوب إفريقيا، وفقا لمنصة "زاوية".


ويظل النمو الأسرع والأكثر وضوحًا في تجارة البقالة، حيث تسارع التحول إلى الرقمي من خلال اعتماد تطبيقات التسوق عند الطلب من شركة شوبرايت الرائدة في السوق، ونظيراتها بيك آند باي وولوورثس.


وفي الوقت نفسه، قال آرثر جولدستوك، الرئيس التنفيذي لشركة وورلد وايد ووركس للأبحاث، إن نمو مبيعات الأزياء عبر الإنترنت مدفوعٌ باستثمار تجار التجزئة في المنصات الرقمية، مع تجارب مستخدم أفضل، وتوجيهات مُحسنة للمقاسات والملاءمة.


وتحولت تجارة التجزئة عبر الإنترنت من كونها تجربة هامشية إلى قوة هيكلية في الاقتصاد. وأضاف أن ما يقرب من واحد من كل 10 راند تُنفق في تجارة التجزئة سيكون الآن عبر الإنترنت.


كما ساهم وصول أمازون العام الماضي في تعزيز النمو. تستخدم الشركة الأمريكية الآن 12.3% من المتسوقين عبر الإنترنت بعد شركتي شين وتيمو، بنسبة 15.3% في المركز الثاني. ويستخدم 31.9% من المتسوقين شركة تاكيالوت، الرائدة في السوق، وفقًا للتقرير.


حققت شين وتيمو تقدمًا سريعًا في الفترة من 2023 إلى 2024، حيث بلغت مبيعاتهما التقديرية 7.3 مليار راند، وحصة تقارب 40% من مبيعات الملابس عبر الإنترنت في عام 2024. ومع ذلك، قال جولدستوك إن سد الثغرات الضريبية، وتشديد الإجراءات الجمركية، ومرونة تجار التجزئة المحليين قد خففت من تأثيرهم.

