نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مهرجان الفيوم يستقبل 400 فيلم من 30 دولة للمشاركة بدورته الثانية

احمد الأنصاري المحافظ والمخرج هاني لاشين
سعيد فراج

تواصل إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة الاستعداد لإقامة الدورة الثانية من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 25 إلى 30 من نوفمبر القادم تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الفيوم وبدعم من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم حيث يضع طاقم عمل المهرجان اللمسات الأخيرة للدورة الجديدة.

وحول الدورة الثانية من المهرجان، قال المخرج هاني لاشين رئيس المهرجان، إن الدورة الجديدة تشهد عددا من الفعاليات والندوات وعروض الأفلام في عدة مواقع مميزة في مدينة الفيوم، وستركز هذه الدورة على الموضوعات البيئية سواء الجغرافية أو الاجتماعية. 

وصرح المخرج سيد عبد الخالق مدير المهرجان، أن المهرجان يأتي بتحديات جديدة تفرضها الظروف العالمية وهو ما سوف ينعكس على فعاليات المهرجان المختلفة؛ حيث تضم الفعاليات أنشطة متنوعة في كافة أقسام المهرجان، وتحمل الدورة الجديدة شعار «العدالة البيئية والنوع الاجتماعي» لترصد كل أشكال التعدي الصارخ على المكون البيئي والذي بدوره ينعكس على النشاط الاقتصادي للأسرة، خاصة السيدات.
وأكدت ناهد صلاح، المدير الفني للمهرجان، أنه تم استقبال ما يزيد عن ٤٠٠ فيلمًا من نحو ٣٠ دولة، وجار اختيار القائمة النهائية للأفلام المشاركة في الدورة الثانية، حسب شعار المهرجان، للمشاركة في مسابقاته الثلاث: الأفلام الطويلة، الأفلام القصيرة، مسابقة الطلاب.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تشهد تكريم عدد من الأسماء المهمة في مجال السينما والبيئة وحضور نخبة من ألمع نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية سيتم الإعلان عنهم قريبا بالإضافة إلى باقة مميزة من أهم نجوم وصناع السينما المصرية والعربية في لجان التحكيم المختلفة.
وشهدت الأسابيع الماضية عددا من جلسات العمل بين إدارة المهرجان وقادة محافظة الفيوم وعلى رأسهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيلم للتجهيز للدورة الثانية من المهرجان للخروج بشكل مميز حيث وجه بتوفير كافة التسهيلات للمهرجان.

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
السيارات الصينية
MG
د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

