هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الاتحاد المصري: إقامة بطولة الجوجيتسو بالعاصمة الإدارية تجسد اهتمام الدولة بالرياضات القتالية

العميد محمد الشعراوي، رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو
إسلام مقلد

أكد العميد محمد الشعراوي، رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، خلال كلمته في افتتاح البطولة الوطنية للجوجيتسو التي تستضيفها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، "أن الدعم المتواصل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يمثل ركيزة أساسية لانطلاق رياضة الجوجيتسو في مصر ودهم انتشارها بين مختلف الفئات العمرية.

وأعرب الشعراوي عن اعتزازه بمشاركة وزير الرياضة في حفل الافتتاح، موجهاً له الشكر والتقدير على حرصه الدائم على مساندة الاتحاد منذ إشهاره، مشيراً إلى أن إقامة البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة تعكس اهتمام الدولة باللعبة، وتبرز مكانة العاصمة كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية.

وأوضح رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن الاتحاد  يعمل منذ تأسيسه على نشر اللعبة عبر الأكاديميات والأندية وتنظيم الدورات التدريبية والبطولات المحلية، وهو ما أسهم في تكوين قاعدة قوية من الناشئين والشباب الممارسين.

وأضاف الشعراوي: "بساط الجوجيتسو يمنح الأبطال أجواء من المنافسة الشريفة والروح الرياضية، ويعكس القيم الحقيقية للرياضة كوسيلة لبناء الشخصية والانضباط والعمل الجماعي، كما يمثل منصة لاكتشاف المواهب وصناعة جيل جديد من الأبطال".

وأشار في ختام كلمته إلى أن الرياضة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة خلال العقد الأخير بفضل دعم ورعاية الدولة، وهو ما انعكس في إعداد وتجهيز أبطال قادرين على المنافسة إقليمياً وعالمياً وأولمبياً، من خلال برامج متخصصة تنفذ تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

الاتحاد المصري للجوجيتسو البطولة الوطنية للجوجيتسو العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الجوجيتسو

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

