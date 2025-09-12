قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشيلسي يخطف الموهبة الفرنسية إيميجا بعقد طويل الأمد

إسلام مقلد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم، توصله لاتفاق رسمي مع ستراسبورج الفرنسي للتعاقد مع المهاجم الواعد إيمانويل إيميجا، على أن يرتدي قميص "البلوز" اعتبارًا من صيف 2026 بموجب عقد يمتد لسبع سنوات كاملة.

مهاجم صاعد بقوة في فرنسا

إيميجا، البالغ من العمر 22 عامًا، برز كواحد من أهم المواهب الهجومية في أوروبا الموسم الماضي، حيث سجل 14 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 27 مباراة بالدوري الفرنسي، ليخطف أنظار كبار الأندية الأوروبية.

خطة انتقال تدريجية

وبموجب الاتفاق، سيواصل اللاعب مشواره هذا الموسم مع فريقه ستراسبورج، قبل أن يشد الرحال إلى لندن لقيادة خط هجوم تشيلسي تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي يضع اللاعب ضمن خططه المستقبلية لتدعيم الخط الأمامي.

سباق الأندية ينتهي لصالح البلوز

ونجح النادي اللندني في حسم الصفقة مبكرًا، رغم المنافسة القوية من عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وأندية أوروبية كبرى، ليؤكد تشيلسي استراتيجيته في الاستثمار بالمواهب الشابة وبناء فريق للمستقبل.

سوق انتقالات صيفية تاريخية

وتأتي صفقة إيميجا ضمن ميركاتو صيفي نشط للغاية أبرم خلاله تشيلسي تسع صفقات بارزة حتى الآن، من بينها التعاقد مع أليخاندرو جارناتشو، وليام ديلاب، جواو بيدرو، وجيمي جيتينز، في إطار سعي الإدارة لتجديد دماء الفريق وإعادته إلى منصات التتويج محليًا وأوروبيًا.

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

رئيس النواب يفتتح الاجتماع الأول للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

المستشار الدكتور حنفي جبالي

جبالي: رؤية البرلمان المصري ترتكز على المشاركة الفاعلة في أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط

مستقبل وطن

مستقبل وطن: الوساطة المصرية بين إيران والطاقة الذرية أثمرت اتفاقًا تاريخياً

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

