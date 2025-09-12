تشيلسي يخطف الموهبة الفرنسية إيميجا بعقد طويل الأمد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم، توصله لاتفاق رسمي مع ستراسبورج الفرنسي للتعاقد مع المهاجم الواعد إيمانويل إيميجا، على أن يرتدي قميص "البلوز" اعتبارًا من صيف 2026 بموجب عقد يمتد لسبع سنوات كاملة.

مهاجم صاعد بقوة في فرنسا

إيميجا، البالغ من العمر 22 عامًا، برز كواحد من أهم المواهب الهجومية في أوروبا الموسم الماضي، حيث سجل 14 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 27 مباراة بالدوري الفرنسي، ليخطف أنظار كبار الأندية الأوروبية.

خطة انتقال تدريجية

وبموجب الاتفاق، سيواصل اللاعب مشواره هذا الموسم مع فريقه ستراسبورج، قبل أن يشد الرحال إلى لندن لقيادة خط هجوم تشيلسي تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي يضع اللاعب ضمن خططه المستقبلية لتدعيم الخط الأمامي.

سباق الأندية ينتهي لصالح البلوز

ونجح النادي اللندني في حسم الصفقة مبكرًا، رغم المنافسة القوية من عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وأندية أوروبية كبرى، ليؤكد تشيلسي استراتيجيته في الاستثمار بالمواهب الشابة وبناء فريق للمستقبل.

سوق انتقالات صيفية تاريخية

وتأتي صفقة إيميجا ضمن ميركاتو صيفي نشط للغاية أبرم خلاله تشيلسي تسع صفقات بارزة حتى الآن، من بينها التعاقد مع أليخاندرو جارناتشو، وليام ديلاب، جواو بيدرو، وجيمي جيتينز، في إطار سعي الإدارة لتجديد دماء الفريق وإعادته إلى منصات التتويج محليًا وأوروبيًا.