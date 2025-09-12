محمد أبو العينين: لا بديل عن حل الدولتين.. وإسرائيل تتحكم في 6 معابر

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن اجتماع هيئة المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يضم حوالي 8 دول يمثلون الاتحاد الأوروبي ووكلاء رؤساء برلمانات المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، فضلا عن رؤساء اللجان المتخصصة.

القضية الفلسطينية

وأكد «أبو العينين» خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة “إكسترا نيوز” أنه يتم دراسة الموضوعات على الساحة، فمن الناحية السياسية يوجد القضية الفلسطينية، والتي استحوذت على معظم الحديث اليوم، لافتا إلى أن هناك غضب وحزن على الموقف، مشيرا إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قهر ومحاولات لتأجيج إنسانية الشعوب.

الدمار الذي يحدث

وتساءل النائب محمد أبو العينين: «مين يقدر النهاردة يشوف العذاب بتاع الأطفال والشيوخ والنساء الذين يتم طردهم من بيوتهم وما هم تحت قذف النار؟ فضلا عن الدمار الذي يحدث بالصواريخ والمدافع، والحقيقة منظر قاسي جدا للشعوب لما تشوفه».

أهمية العودة إلى المفاوضات

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن الجميع أجمع على أهمية العودة إلى المفاوضات والحل السلمي وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، فضلا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والانسحاب الكامل من الأراضي، ووجود حل للنزاع شامل وعادل للمنطقة بأثرها.

التطلعات السياسية

ولفت إلى أن التطلعات السياسية في التهدئة والردود التي تحدث من جانب إسرائيل مغزية، ولا يشعر أحد بوجود بصيص أمل أن تتحقق تلك الأهداف، مشيرا إلى أن هناك 142 دولة في الأمم المتحدة صوتت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهناك مبادرة عربية للاعتراف بدولة فلسطين في مقابل الانسحاب من الأراضي وإنشاء الدولة الفلسطينية.

6 معابر تتحكم فيهم إسرائيل

وشدد وكيل مجلس النواب على أنه لا يوجد حل سوى حل الدولتين، ويجب كشف الأكاذيب التي يتم توجيهها لمصر وكان هناك رد اليوم بوجود 6 معابر تتحكم فيهم إسرائيل، وآن الأوان أن تعرف الشعوب هذا الحديث.