الكشف على 1260 مواطنا بالمجان في قرى دمياط

استكملت ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وبإشراف د.سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بدمياط

تضمنت القافلة 11 عيادة متنقلة بعدد 9 تخصصات طبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان ، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق..

وذكر الدكتور محمد عبد الخالق انه خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بقرية أم الرضا الجديدة بمركز كفر البطيخ، تردد عليها 1260 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان،بالإضافة إلى إجراء 367 تحليل بمعملي الدم والطفيليات و فحص 16 حالة بالأشعة و 24 حالة أخرى بالسونار بالاضافة الي الكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة (افحص واطمن) لعدد 158حالة

وعلي هامش القافلة تم إطلاق المبادرة المجتمعية (ابنك مستقبل وطن) وذلك بمشاركة مديريات الأوقاف ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ومكتبة مصر العامة المتنقلة والتي تضمنت ندوات توعوية حول التربية الإيجابية، وأهمية دور الأب في تنشئة الأبناء، وطرق التعامل مع ذوي الهمم، إلى جانب ندوات عن التربية الجنسية الموجهة للأسر لتعزيز القيم الصحيحة في تربية النشء.