الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
ومازال العطاء موصولا.. الأوقاف: مساعدة غزة واجب ممتد منذ بداية الأزمة
خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الخطيب في الأهلي
محافظات

الكشف على 1260 مواطنا بالمجان في قرى دمياط

زينب الزغبي

استكملت ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وبإشراف د.سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بدمياط  

تضمنت القافلة 11 عيادة متنقلة بعدد 9 تخصصات طبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان ، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق..

وذكر الدكتور محمد عبد الخالق انه  خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بقرية أم الرضا الجديدة بمركز كفر البطيخ، تردد عليها 1260 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان،بالإضافة إلى إجراء 367 تحليل بمعملي الدم والطفيليات و فحص 16 حالة بالأشعة و 24 حالة أخرى بالسونار  بالاضافة الي الكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة (افحص واطمن) لعدد 158حالة

وعلي هامش القافلة تم إطلاق المبادرة المجتمعية (ابنك مستقبل وطن) وذلك بمشاركة  مديريات الأوقاف  ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ومكتبة مصر العامة المتنقلة  والتي تضمنت ندوات توعوية حول التربية الإيجابية، وأهمية دور الأب في تنشئة الأبناء، وطرق التعامل مع ذوي الهمم، إلى جانب ندوات عن التربية الجنسية الموجهة للأسر لتعزيز القيم الصحيحة في تربية النشء.

