قرار جديد بشأن البلوجر أنتكا في بث فيديوهات خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق، سرعة اجراء التحريات حول واقعة القبض على البلوجر أنتكا بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام البلوجر أنتكا صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع ، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام .



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة ( مقيمة بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.