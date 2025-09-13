قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
لفتة إنسانية..رئيس الوزراء يحضر حفل زفاف نجل وزير النقل الراحل هشام بركات | صور
الحاجة ماجدة ابنة الدقهلية: أدعو الله أن يطيل عمرى لاختم كتابة القرآن الكريم بيدى| شاهد
20 % من الفنيين الصحيين ملزمون بالنوبتجيات بقانون المهن الطبية

في خطوة جديدة لدعم الكوادر الطبية وتحسين أوضاعهم المالية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 173 لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات مهمة على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصادر عام 2014.

أكد القانون على أن الفنيين الصحيين يخضعون أيضًا لجدول النوبتجيات بنسبة لا تتجاوز 20% من المتواجدين، بما يضمن التوازن بين تواجدهم العملي وظروفهم المعيشية.

ونصت المادة (14/ فقرة أولى) على أن يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
مادة (15/ فقرة ثانية):

ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين. و (20 %) لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، و(40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

أموال

تجاوزت مليون جنيه.. قرار جديد بشأن مالك شركة وشقيقه وآخرين في واقعة النصب على المواطنين

حريق هائل بالمحلة

قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد حريقا في مخزن مصنع أقمشة بالمحلة.. صور

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بالحجاب.. تفاصيل أزماتها المتتالية

بالصور

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

