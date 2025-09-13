قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابنة لطفى لبيب تحيي ذكرى أربعين والدها بكنيسة يوسف النجار .. شاهد
عملان يدخلانك الجنة ويبعدان بينك وبين النار.. احرص على فعلهما
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط تستقر وسط ترقب للخام الروسي بعد تهديدات ترمب

نفط
نفط
وكالات


استقرت أسعار النفط مع عدم تَحقُّق تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الخام الروسي، في وقت تزايدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية ما رفع احتمالات اضطراب التدفقات.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.5% لتتم تسويته دون مستوى 63 دولاراً للبرميل، بعدما صعد في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 2.6%. وقال شخص مطلع إن الضربات الأوكرانية أوقفت مؤقتاً عمليات ميناء بريمورسك، الميناء الرئيسي لشحن النفط في المنطقة، واستهدفت ثلاث محطات ضخ تدفع الخام إلى مركز أوست لوغا. ويُعد كلاهما أهم مركزين لتصدير النفط الخام الروسي على ساحل بحر البلطيق.

الأنظار على شحنات النفط الروسي

كتب المحللان في "رابوبنك"، جو دي لورا وفلورنس شميت، في مذكرة: "نتوقع أن تكثف أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية مع استمرار استبعاد التوصل لوقف إطلاق نار، وهو ما سيدعم الأسعار عبر تقليص الإمدادات"، متوقعين وصول سعر خام غرب تكساس إلى 63 دولاراً للبرميل في أواخر 2025.

تزايد التركيز أيضاً على صادرات موسكو، إذ ستدعو الولايات المتحدة حلفاءها في مجموعة السبع إلى فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على الصين والهند بسبب مشترياتهما من النفط الروسي. وقالت كندا، التي تتولى رئاسة المجموعة، إنها عقدت اجتماعاً لوزراء المالية يوم الجمعة لـ"مناقشة مزيد من الإجراءات لزيادة الضغط على روسيا والحد من قدرتها على تمويل آلتها الحربية"، بحسب بيان.

أسعار النفط النفط للخام الروسي ترمب تهديدات ترمب هجمات الطائرات سعر خام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

السكتة الدماغية

الاسباب وطرق الوقاية.. كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية

بالصور

ثقافة الشرقية تبدأ عرض نهاية فاوست ضمن مهرجان 500 ليلة مسرحية| صور

قصر ثقافة الشرقية
قصر ثقافة الشرقية
قصر ثقافة الشرقية

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد