قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الانتهاء من رصف طريق “نهطاي – حنون” بطول ٦٥٠ مترا وربطه بالشبكة الإقليمية للطرق

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بطريق “نهطاي – حنون” بمركز زفتى، وذلك بطول ٦٥٠ متراً وعرض ١٢ متراً، حيث قامت بتنفيذه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ضمن خطة مشروعات تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق المحلية والإقليمية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن هذا الطريق يُعد من المحاور المرورية الحيوية، كونه يربط بين القادم من محافظة الدقهلية عبر مدينة زفتى، وبين القادم من مدينة المحلة الكبرى ومركزي زفتى والسنطة، متجهاً إلى الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية) في اتجاه مدينتي قويسنا وبركة السبع، بما يحقق سهولة في الحركة المرورية وتوزيعاً أفضل للكثافات على مختلف المحاور.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف “الجندي” أن المحافظة حريصة على استكمال خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والربط بينها وبين المحاور الإقليمية بما يضمن تحقيق السيولة المرورية ودعم حركة التجارة وخدمة المواطنين في تنقلاتهم اليومية، مشيراً إلى أن أعمال الرصف تمت وفقاً للمواصفات القياسية وباستخدام أحدث الخلطات الأسفلتية لضمان جودة التنفيذ واستدامة الخدمة.

دعم تحسين خدمات المواطنين 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير شبكة الطرق يأتي في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة لحركة المركبات والمشاة على حد سواء، مشدداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً في تنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات المواطنين ردع مخالفات تأمين ارواح وحياة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ترشيحاتنا

هواتف iPhone 17

آبل تتيح هواتف آيفون 17 وآيفون آير للطلب المسبق .. السعر وتفاصيل التوفر

آيفون 17

قائمة الأسعار المتوقعة لسلسلة آيفون 17 الكاملة في المغرب

آيفون 17

رسميًا في الأسواق.. تعرف على أسعار جميع طرازات آيفون 17 في الكويت

بالصور

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

سيارات
سيارات
سيارات

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة

فيديو

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد