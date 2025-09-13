الانتهاء من رصف طريق “نهطاي – حنون” بطول ٦٥٠ مترا وربطه بالشبكة الإقليمية للطرق

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بطريق “نهطاي – حنون” بمركز زفتى، وذلك بطول ٦٥٠ متراً وعرض ١٢ متراً، حيث قامت بتنفيذه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ضمن خطة مشروعات تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق المحلية والإقليمية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن هذا الطريق يُعد من المحاور المرورية الحيوية، كونه يربط بين القادم من محافظة الدقهلية عبر مدينة زفتى، وبين القادم من مدينة المحلة الكبرى ومركزي زفتى والسنطة، متجهاً إلى الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية) في اتجاه مدينتي قويسنا وبركة السبع، بما يحقق سهولة في الحركة المرورية وتوزيعاً أفضل للكثافات على مختلف المحاور.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف “الجندي” أن المحافظة حريصة على استكمال خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والربط بينها وبين المحاور الإقليمية بما يضمن تحقيق السيولة المرورية ودعم حركة التجارة وخدمة المواطنين في تنقلاتهم اليومية، مشيراً إلى أن أعمال الرصف تمت وفقاً للمواصفات القياسية وباستخدام أحدث الخلطات الأسفلتية لضمان جودة التنفيذ واستدامة الخدمة.

دعم تحسين خدمات المواطنين

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير شبكة الطرق يأتي في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة لحركة المركبات والمشاة على حد سواء، مشدداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً في تنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.