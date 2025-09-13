فى ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.. اعرف معلومات عن حياته

تحل علينا اليوم ذكرى وفاة القارئ الكبير الشيخ محمود عبد الحكم، الذى حين يتلو آياتِ من القرآن الكريم تولد في القلوب رحمة ونور.

وقد أحيت وزارة الأوقاف ذكرى وفاته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وقالت:

تحيي الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف اليوم ذكرى وفاة القارئ الكبير الشيخ محمود عبد الحكم –رحمه الله–، الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم 13 سبتمبر عام 1982م، بعد أن قدّم مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة القرآن الكريم، ليظل اسمه واحدًا من جيل العمالقة الذين شكّلوا ملامح مدرسة التلاوة المصرية.

مولد الشيخ محمود عبد الحكم وحياته

وُلد الشيخ محمود عبد الحكم بمحافظة المنوفية، ونشأ في أسرة محبة للقرآن الكريم، فأتم حفظه صغيرًا، ثم درس علومه على أيدي كبار شيوخ الأزهر الشريف، ليصبح من أبرز الأصوات القرآنية التي ذاع صيتها في مصر والعالم العربي.

التحق الشيخ عبد الحكم بالإذاعة المصرية في منتصف الأربعينيات، وسرعان ما فرض نفسه بين كبار القراء بصوته العذب وأدائه المتمكن المليء بالخشوع، فسُجلت له تلاوات خالدة ما زالت تتداول حتى اليوم عبر أثير الإذاعة والتلفزيون، محفورة في وجدان المستمعين.

وتميّز “عبد الحكم” بأسلوبه الخاص في التلاوة الذي جمع بين قوة الأداء ورقة النغم، ما جعله محبوبًا بين الجماهير وعلماء القراءات، حتى عُدّ واحدًا من أبرز وجوه مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة.

وقد ترك فضيلته بصمة لا تُنسى في مساجد مصر الكبرى وفي بعثات قرآنية خارجية، فظل صوته يرفع بكتاب الله في المحافل الدينية داخل الوطن وخارجه، ليبقى إرثه القرآني شاهدًا على جلال المدرسة المصرية في التلاوة.

وإننا في وزارة الأوقاف، إذ نُحيي هذه الذكرى العطرة، لنتضرع إلى الله –عز وجل– أن يتغمد فضيلة الشيخ محمود عبد الحكم بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من خدمة لكتاب الله، وأن يجعل القرآن العظيم شفيعًا له يوم الدين.

واختتمن بيانها بالدعاء له قائلة: رحم الله الشيخ محمود عبد الحكم، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء.

