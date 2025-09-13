قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
ضبط 118 شيكارة دقيق مخالفة وإعدام 765 كيلو لحوم غير صالحة بالمنيا

ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع التموينية، وحرصًا على ضمان توافر الخبز والسلع الغذائية المطابقة للمواصفات وتوصيل الدعم لمستحقيه، شنت مديرية التموين بالمنيا حملات تفتيشية مكثفة بعدد من مراكز المحافظة.

ففي مركز ديرمواس، أسفرت الحملات عن تحرير 118 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط 18 شيكارة دقيق مدعم غير مصرح ببيعها، والمخصصة للاستخدام المدعم فقط، والتي يحظر تداولها أو بيعها، بالإضافة إلى ضبط 100 شيكارة أخرى من الدقيق يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب عينات منها وإرسالها للمعامل المختصة للفحص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذ مركز مطاي حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 17 محضرًا تموينيًا للمخابز تنوعت بين نقص وزن، وبون صرف، ومواصفات، ونظافة، وعدم إعلان، إلى جانب تحرير 3 محاضر خاصة بالسلع المخالفة، ومصادرة كميات من المنتجات غير المرخصة، فضلًا عن إعدام 765 كيلو جرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: سباق مع الزمن استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير نوفمبر

رئيس الوزراء

مدبولي من محيط المتحف الكبير: نقترب من لحظة تاريخية تُجسد عظمة مصر أمام العالم

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: زيادة الاحتياطي النقدي وتوسيع الموارد الدولارية أولوية

بالصور

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

فيديو

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

