ضبط 118 شيكارة دقيق مخالفة وإعدام 765 كيلو لحوم غير صالحة بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع التموينية، وحرصًا على ضمان توافر الخبز والسلع الغذائية المطابقة للمواصفات وتوصيل الدعم لمستحقيه، شنت مديرية التموين بالمنيا حملات تفتيشية مكثفة بعدد من مراكز المحافظة.

ففي مركز ديرمواس، أسفرت الحملات عن تحرير 118 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط 18 شيكارة دقيق مدعم غير مصرح ببيعها، والمخصصة للاستخدام المدعم فقط، والتي يحظر تداولها أو بيعها، بالإضافة إلى ضبط 100 شيكارة أخرى من الدقيق يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب عينات منها وإرسالها للمعامل المختصة للفحص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذ مركز مطاي حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 17 محضرًا تموينيًا للمخابز تنوعت بين نقص وزن، وبون صرف، ومواصفات، ونظافة، وعدم إعلان، إلى جانب تحرير 3 محاضر خاصة بالسلع المخالفة، ومصادرة كميات من المنتجات غير المرخصة، فضلًا عن إعدام 765 كيلو جرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.