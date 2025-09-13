قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عمر خالد يكتب التاريخ.. سادس العالم في مسدس 25 مترا ببطولة كأس العالم للرماية بالصين

عمر خالد
عمر خالد
محمد سمير

تألق الرامي المصري عمر خالد عبد الهادي ليحجز لنفسه مكانًا بين كبار العالم بعد أن حقق المركز السادس في منافسات مسدس سريع 25 متر رجال ضمن بطولة كأس العالم للرماية، التي تستضيفها مدينة نينجبو – الصين بمشاركة أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم.

ورغم أن هذه هي الفرصة الثانية فقط لعمر خالد دخوله نهائيات على مستوى بطولات العالم ، إلا أنه أثبت أنه يمتلك عقلية البطل وإصرار الكبار، بعدما تمكن من الصعود إلى النهائيات وسط منافسة شرسة مع عمالقة اللعبة، أبطال شاركوا في أولمبياد طوكيو وباريس، مسجلًا 583 من 600 نقطة، وهو رقم يعكس دقته الفائقة وثباته الانفعالي تحت ضغط المباريات الكبرى.

هذا الإنجاز لم يكن مجرد رقم جديد في سجلات الرماية، بل هو رسالة أمل لكل شباب مصر بأن الحلم ممكن والإصرار يصنع المستحيل، فبطلنا المصري خاض غمار البطولة وسط أبطال عالميين يمتلكون خبرات طويلة وألقاب أولمبية وعالمية، لكنه أصر أن يثبت نفسه بينهم، ليؤكد أن مصر قادرة على صناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع العلم في أكبر المحافل الدولية.

من جانبه، أعرب حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية ومجلس إدارته عن فخره واعتزازه بما حققه البطل المصري، مؤكدين أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة المصرية من الدولة.

وأهدى الاتحاد هذا النجاح إلى الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، تقديراً لجهودهما المستمرة في دعم الأبطال وتذليل العقبات أمامهم.

كما أكد الاتحاد أن هذه النتيجة تأتي في إطار الرؤية الطموحة التي ترعاها القيادة السياسية لتأهيل جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة بقوة في المحافل الأولمبية والعالمية.

وفي تعليق له، قال حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية: "ما حققه عمر خالد يؤكد أن لدينا أبطالاً قادرين على مقارعة الكبار في أصعب البطولات العالمية، هذا الإنجاز هو بداية لطريق طويل نحو الأولمبياد، وهو دليل حي على أن دعم القيادة السياسية والرعاية التي تقدمها الدولة لأبنائها بدأت تؤتي ثمارها، نثق أن ما هو قادم سيكون أكبر وأفضل، وأن راية مصر سترفرف دائمًا على منصات التتويج."

إنجاز عمر خالد هو خطوة كبيرة في طريق حلمه بأن يكون أحد الأبطال الأولمبيين، ورسالة واضحة بأن مصر قادمة بقوة في رياضة الرماية، وأن شبابها قادر على المنافسة والفوز أمام أعظم الأسماء العالمية.

