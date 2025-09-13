نموذج الخير.. أهل قرية بالمنوفية يجمعون 2 مليون جنيه لإنقاذ ابن قريتهم

ضرب أهالي قرية كفر عشما بمركز الشهداء في محافظة المنوفية أمثلة في الترابط والتكافؤ لإنقاذ ابن قريتهم احمد عبد الوارث والذي يحتاج الى زراعة رئتين ومبلغ 15 مليون جنيه لإنقاذ حياته.

ودشن الأهالي حملة ومن أحياها لجمع تبرعات لمساعدة ابن قريتهم وحملات أمام مساجد القرية بعد صلاة الجمعة لجمع التبرعات حيث تم جمع ما يقرب من 2 مليون جنيه من السوشيال ميديا ومن أهالي القرية.

وناشدت اسرة أحمد عبد الوارث شبل خاطر، مدرس المرحلة الابتدائية بقرية كفر عشما ، أهل الخير والمؤسسات الإنسانية المساهمة في توفير نفقات علاجه، بعد إصابته بتليف رئوي متقدم أدى إلى فشل في وظائف الجهاز التنفسي.

ويبلغ أحمد، من العمر 47 عامًا، متزوج ويعول أربعة أطفال، يعتمد كليا على أجهزة التنفس الصناعي على مدار اليوم، في ظل حالته الصحية التي تتطلب إجراء عملية زراعة رئتين عاجلة في مستشفى كليفلاند كلينك – أبو ظبي.

وتبلغ تكلفة العملية والفحوصات السابقة واللاحقة لها بأكثر من 15 مليون جنيه مصري، وهي مبالغ تفوق قدرات الأسرة التي توجهت بطلب رسمي إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وحصلت الحالة على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي لجمع التبرعات عبر حساب رسمي تابع للوزارة، وذلك لضمان شفافية وسلامة التبرعات، رقم الحساب البنكي : 0013171769154102029 IBAN: EG700003000131717691541020290.

كما بادر بيت مال المسلمين بكفر عشما للمشاركة في دعم الحالة، بالتعاون عبر أرقام الهواتف التالية: 01098226636، 01006334810.

ودعت الأسرة جميع المهتمين إلى المشاركة في حملة التبرعات لإنقاذ حياته.