الفريق أسامة ربيع يبحث سبل عقد شراكة ثلاثية للتعاون في مجال الأمن الغذائي ضمن المشروعات التنموية لقناة السويس

عقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعا موسعا مع عمران علي خان رئيس مجموعة IMGS الكندية المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات الموانئ، ووفد رفيع المستوى من شركة FAMSUN الصينية الرائدة في مجال الهندسة الزراعية، لبحث سبل عقد شراكة ثلاثية للتعاون في مجال الأمن الغذائي ضمن المشروعات التنموية لقناة السويس، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تحقيق الاستفادة المثلى مما تمتلكه من مقومات وموارد واستثمار ميزة الموقع الجغرافي الفريد لإنشاء مشروعات لوجيستية ذات قيمة مضافة تخدم المصالح العليا للدولة المصرية وتساهم في تعزيز الدور التنموي للقناة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التفاوض الجاري يجمع ثلاثة أطراف وهم هيئة قناة السويس، وشركة فامسون الصينية، ومجموعة IMGS الكندية، ويستهدف إقامة مركز لوجيستي عالمي في المجال الغذائي ببورفؤاد.

وأشار الفريق ربيع إلى أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون للعمل المشترك بين الأطراف الثلاثة لتحديد الاختصاصات والمهام واستكمال الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع بما يمكن معه بدء العمل الفعلي للتنفيذ في القريب العاجل بمشيئة الله.

من جانبه، أعرب عمران علي خان رئيس مجموعة IMGS الكندية المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات الموانئ عن تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس والاستفادة مما يتيحه موقعها الجغرافي المتميز في قلب العالم من فرص واعدة لإقامة مركز لوجيستي يساهم في تعزيز استدامة الأمن الغذائي العالمي.

وأكد رئيس مجموعة IMGS الكندية استعداد المجموعة لمشاركة خبراتها المعرفية والتقنية والتعاون مع مصر في مجال الأمن الغذائي لتكون بمثابة البوابة الأمثل نحو الانفتاح على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح علي خان أن قناة السويس تحظى بسمعة عالمية وموقع جغرافي متميز وهي عوامل جذب هامة للموردين العالميين في ظل ما تتيحه القناة من سهولة لعمليات النقل و استدامة لسلاسل التوريد في مجال الأمن الغذائي.

جدير بالإشارة، أن مجموعة IMGS الكندية هي مجموعة متخصصة في أعمال مناولة البضائع وتقديم خدمات الموانئ والأرصفة من الشحن والتفريغ ونقل البضائع، أما شركة FAMSUN الصينية تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة الزراعية، والحلول التكنولوجية الزراعية، ومجالات التصنيع الزراعي، علاوة على ما تمتلكه من خبرات عالمية في مجال إنشاء صوامع التخزين الاستراتيجي للحبوب والزيوت.



