فتاوى وأحكام | متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. حكم تعدد الحلف والعجز عن كفارته بسبب المرض.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يبحث عنها الكثير من المسلمين نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟

لاشك أنه ينبغي الانتباه ومعرفة متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟، حيث استعاذة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من الفضيحة تبين شدتها وصعوبتها على العبد، لذا ينبغي معرفة متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟، لعلنا نفيق من غفلتنا قبل وقوع المحظور ، حتى لا تباغتنا الفضيحة فجأة فنكن من الهالكين ، فمن شأن معرفة متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟، أن تنبهنا فلا نغتر بطول ستر الله تعالى لنا.

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه

ورد في مسألة متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟، أن هذا يحدث حينما يتمادى العبد في معصية الله تعالى، فإنه يفضحه من حيث لا يدري؛ خاصة وأن الغفلة تأخذ الإنسان في بعض الأوقات إلى ما هو أبعد من المعصية، حيث تتطور المعصية إلى رياء، وتفاخر بها، بعدما شعر العبد أن الله لم يهتك سره، وأحس بالأمن من أن ينال العقاب، وتناسى أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، فوقتها تأتيه الفضيحة ويهتك الله عز وجل ستره، من حيث لم يحتسب.

وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: "من عمِلَ عملًا ألبسه الله رداءه إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرٌّ، سيظهر هذا العمل رغم أنفه على فلتات لسانه وكلامه، ومصداق ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ [البقرة: 72].

وقال الإمام ابن القيم: للعبد ستران: ستر بينه وبين ربه، وآخر بينه وبين الخلق، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله، هتك الله ستره بين الخلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمِعَ سمِعَ الله به، ومن يُرائي يُرائي الله به))؛ [متفق عليه].

وجاء أن من أخطر الأشياء على المؤمن الإصرار على المعصية ظنا منه أنه في أمان من عقاب الله، بعدما أصبحت المعصية وكأنها سهلة في سلوك كثير من المسلمين، حيث لا يكترث أغلبنا من المعصية والقيام بها أمام الناس، مثل النميمة أو الكذب أو الجري وراء النساء، والمسير خلف غواية الشيطان.

وقد ينطلق بعض الناس في معاصيهم وذنوبهم من بعض المبررات التي يرى من خلالها أنها من قبل اللمم الذي يغفره الله وأن الله غفور رحيم، متناسيا أيضا أن الله شديد العقاب لمن تجرأ على حرماته وانتهكها وتعدى حدوده.

ويقول الله تعالى: {اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (98) سورة المائدة، ومن أسباب الإصرار على المعصية رفقاء السوء، فكلما أراد الإقلاع عن معصيته أثنوه ومنعوه عن فعل الخير وإرادة التوبة، بل ربما هددوه بفضحه وهتك ستره وإظهار الأعمال التي كان يقوم بها معهم، فكم تردد ضعيف العزم عن التوبة بسبب أصدقاء السوء.

ويقول الله تعالى: {يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا*لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا} (28-29) سورة الفرقان، كما أن المصر على المعصية معرَّض للخسران والهلاك، لأنه أمن من مكر الله تعالى، فإنه من خاف الله تعالى ترك الذنوب، ومن أمن مكر الله تهاون بالمعاصي.

ولهذا يقول الله: {أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} (99) سورة الأعراف، ويقول الفضيل بن عياض: "المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويُعيِّر".

أنواع الفضيحة

الأول: من كان مستورًا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة، أو زلة، فإنه لا يجوز كشفها، ولا هتكها، ولا التحدُّث بها؛ لأن ذلك غيبةٌ محرمةٌ، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص.

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: 19]، والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه، أو اتُّهِم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك.

والثاني: من كان مشتهرًا بالمعاصي، معلنًا بها لا يبالي بما ارتكب منها، ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن، وليس له غيبة، كما نصَّ على ذلك الحسن البصري وغيره، ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره؛ لتقام عليه الحدود، ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ، ولو لم يبلغ السلطان؛ بل يترك حتى يُقام عليه الحد، لينكف شرُّه، ويرتدع به أمثاله.

ويستر الله سبحانه وتعالى على عباده في ذنوبهم ومعاصيهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويتعامل الله معنا بالحلم، وهي الصفة التي وصف بها نفسه وجعلها من أسمائه الحسنى.

ويمهل الإنسان حتى أخر رمق له في أن يرجع إلى الله ويتوب عن الذنوب، حتى إذا ما أصر هذا الإنسان على معصيته وقع في عقاب الله، وحلم الله عَظيم، يَتَجلَى فِي صَبْره سُبْحانَه عَلَى خَلقه.

وَقَدْ جَاءَ فِي السُّنَّةِ وَصْفُ اللهِ عز وجل بِالصَّبْرِ، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ - أَوْ لَيْسَ شَيءٌ - أَصْبَرَ عَلَى أَذَىً سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، إِنَّهُم لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لِيُعَافِيهِم وَيَرْزُقُهُم".

وأخْبر الله تَعَالَى عَنْ تَأَخِيره لِعقَاب مَن أَذْنَب من عبادِهِ في الدُنْيا، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يُؤَاخِذُهُم بِذُنُوبِهِم أَولا بِأَوَل، لَما بَقي علَى ظَهْر الأَرْضِ أَحَد، وقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل: 61].

متى يفضح الله العاصي

روي عن صفوان بن محرز المازني قال : (بينما أنا أمشي مع بن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ).

ويفتضح أمر العاصي في الدنيا أيضا حال الإصرار على المعصية، فالمتجاوزون للحدود المصرون على الإثم لا يبعد أن يفضحهم الله ولا يستر عيوبهم لما قام في قلوبهم من الاستهانة بمراقبته سبحانه ، وجرأتهم على عصيانه بلا خوف من عظمة الرب سبحانه.

وورد أن هذا بخلاف المؤمن يزل الزلة ويذنب الذنب لغفلة أو شهوة عابرة ثم يظل يوبخ نفسه ويلومها ويتوب ويستغفر فيغفر الله له ويستر الله عليه وهكذا كلما أذنب استغفر وكلما غفل تذكر فهذا الذي يسبل الله ستره عليه.

ولا ينبغي للمؤمن أن يغتر بعدم فضيحته ويستمرئ الوقوع في الذنب ، ويستسهل المعاودة المرة بعد المرة فها هنا لا يكون ذلك ستر الله عليه نعمة منه سبحانه بل يكون استدراجاً وعقوبة له فليحذر المؤمن ولا يأمن مكر الله جل جلاله.

من الذين يعاملهم الله بالستر

1- العاصي الذي لا يجاهر

2- من ستر مسلماً

3- المستغفر طالب المغفرة فإنه في طلبه للمغفرة طالب للستر.

ما حكم تعدد الحلف والعجز عن كفارته بسبب المرض؟

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤالًا ورد من سيدة تعاني من كثرة الحلف عند الغضب، وأوضحت أنها لا تستطيع دفع الكفارة بسبب ظروفها الصحية، حيث تعجز عن الصوم ولا تقدر على الإطعام، متسائلة عن الحكم الشرعي في هذه الحالة.

وخلال تصريحات تلفزيونية بين الدكتور عبد السلام أن الإسلام يدعو إلى التقليل من الحلف قدر الإمكان، مستدلًا بقوله تعالى: "ولا تطع كل حلاف مهين"، مشيرًا إلى أن الحلف الكاذب على الماضي يعد يمينًا غموسًا، وهو من الكبائر التي تستوجب التوبة، أما الحلف المتعلق بالمستقبل، فيدخل ضمن باب الأيمان والنذور.

وأوضح أن اليمين المنعقدة، وهي التي تكون بالله أو كتابه، ويُقصد بها فعل شيء في المستقبل، إذا حنث فيها الحالف، وجب عليه التكفير، مشيرًا إلى أن كفارة اليمين لها ترتيب شرعي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.

وأضاف أن قيمة الإطعام تتحدد بناءً على متوسط طعام الأسرة، وقد حددت دار الإفتاء الحد الأدنى بنحو 300 جنيه مصري، ويجوز توزيع المبلغ على عشرة أفراد أو حتى إعطاؤه لشخص واحد على مراحل، حسب القدرة.

وأكد أن من لا تستطيع الصيام ولا الإطعام، تبقى الكفارة دينًا في ذمتها حتى تتحسن ظروفها، ويستحب لأهلها بعد وفاتها أن يخرجوها عنها، سائلًا الله لها المغفرة، لأن هذه من حقوق الله التي يتسم فيها بالتسامح.

وأشار إلى أن الكفارات تتعدد بتعدد الأيمان إن اختلف المحلوف عليه، أما إذا كان الحلف متكررًا على نفس الأمر، فتُجزئ كفارة واحدة فقط.

خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أدرك الإمام راكعًا بعد أن كبر للإحرام قائمًا، واشترك معه في القدر المجزئ من الركوع واطمأن معه ولو قليلًا، فإن تلك الركعة تُحسب له، ولا يعيدها بعد انتهاء الصلاة.

وأوضح أحمد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن القدر المجزئ من الركوع هو الانحناء بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه، ولو لم يضعهما، أما إذا لم يدرك هذا القدر من ركوع الإمام، بأن هوى المأموم للركوع فرفع الإمام، فلا تُحسب له الركعة، ويتابع الإمام في السجود، وهذا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عن جهل، ويجب تصحيحها لأنها تُبطل الصلاة.

فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء الحرص على إدراك التكبيرة الأولى «تكبيرة الإحرام» مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها.

واستند المجمع، في إجابته عن سؤال «ما الواجب على من أدرك الإمام راكعًا؟»، إلى ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يُدرك التكبيرة الأولى كُتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق».

هل التأخر في إدراك الركعة الأولى مع الإمام يوجب سجود السهو؟

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مضمونه: "أحيانًا أذهب إلى المسجد متأخرًا، وأجد الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، فهل يُشرع لي سجود السهو بعد سلامه من الصلاة؟"

وأجابت لجنة الفتوى أنه لا يُشرع لك سجود السهو، وعليك أن تتابع الصلاة مع الإمام حتى ينتهي من صلاته، فإذا سلَّم، قمت فأكملت ما بقي لك، ولا تسجد للسهو.

حكم قطع قراءة الفاتحة للحاق بالإمام في الركوع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا دخل المسلم إلى صلاة الجماعة وركع الإمام قبل أن يُتم المصلي قراءة الفاتحة، فعليه أن يقطع القراءة ويكبّر ويركع مع الإمام، موضحة أن الإمام يتحمل عنه الفاتحة.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، في ردها على سؤال: «دخلت صلاة الجماعة وعندما ركع الإمام لم أكن قد أكملت قراءة الفاتحة، فقطعتها وركعت معه، فما حكم ذلك؟»، أنه ينبغي للمصلي أن يقطع قراءة الفاتحة ويكبّر مع الإمام، لأن الإمام يحملها عنه.