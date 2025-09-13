نادى الوحدة السعودى يكرم خالد جلال

تلقى خالد جلال المدير الفنى السابق لفريق الزمالك والتحدى الليبى دعوة خاصة من نادى الوحدة السعودى أثناء وجودة فى الأراضى الحجازية لأداء العمرة،وكان فى فى استقباله كلاً من الإعلامي عبد الغني عوض والمهندس بندرسبحي نائب الرئيس التنفيذي وعبدالله با جمال نائب الرئيس التنفيذي ، ومرهف الجفري مدير المركز الإعلامي،وعد أيمن بدر مدير العلاقات العامة .

واصطحب مسؤلى الوحدة خالد جلال فى جولة لتفقد منشآت النادي والنهضة التى يعيشها الوحدة فى الوقت الحالى فى اطار استراتيجية التطوير التى تم وضعها لوضع الوحدة على الطريق الصحيح.

على جانب آخر يحسم خالد جلال مصير العروض التدريبية الخارجية التى وصلته من الدورى الليبى والعراقى مؤخراً، ونفس الأمر بالنسبة للعروض المحلية التى يمتلكها حالياً.