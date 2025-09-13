احتراف أوروبي.. أحمد حسن يكشف مصير محمد السيد مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مصير محمد السيد لاعب نادي الزمالك من الاستمرار في القلعة البيضاء.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "محمد السيد ينتظر عرضا أوروبيا في مونديال الشباب لبحثه عن الاحتراف كهدف أساسي له".

وقالت مصادر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة قدمت عرضًا رسميًا للاعب يتضمن تجديد العقد لمدة 5 مواسم، بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه، يبدأ فيها اللاعب بالحصول على 3 ملايين جنيه في الموسم الأول، على أن ترتفع القيمة سنويًا بمعدل مليون جنيه، لتصل إلى 7 ملايين في الموسم الأخير.

ومن المنتظر أن يحسم محمد السيد موقفه النهائي من التجديد عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، المُقامة حاليًا في تشيلي، حيث تسعى الإدارة البيضاء لإنهاء الملف في أجواء إيجابية ترضي الطرفين، وتضمن استمرار أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل صفوف الفريق.