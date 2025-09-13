القومي لحقوق الإنسان يعقد لقاء مع الشبكة الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاء تشاورياً مع منظمات المجتمع المدني المصري، والشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

شارك في اللقاء جلبيرت سيبوجو، المدير التنفيذي لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان (NANHRI)، والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وعدد من قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني المصري.

وتأتي هذه الفعالية في إطار زيارة سيبوجو إلى مصر ضمن جهوده الرامية إلى تقييم حالة حقوق الإنسان وتقديم المشورة في تحسين حالة حقوق الإنسان وإستقلالية المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس.

وقد حرص المجلس على استثمار هذه الزيارة في تعزيز التواصل الفعال مع المجتمع المدني، وتبادل الخبرات حول القضايا الحقوقية الوطنية، بما يتيح فرص حقيقية لتقوية التعاون المؤسسي.

ركز اللقاء على تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر، واستعراض الجهود المبذولة لتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتعميق التعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأشار المشاركون لأهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان في مصر وفق المعايير الدولية، وبأهمية الشراكة مع شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، وضمان تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة.

كما تم خلال اللقاء تبادل الخبرات حول الأولويات الوطنية في مجال حماية الحقوق والحريات، وسبل تعزيز الحوار البنّاء بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن استدامة الجهود الرامية إلى صون الحقوق الأساسية وتعزيز ثقافة الاحترام والمساءلة.

وأكد المشاركون أهمية استمرار اللقاءات التشاورية ودورها في دعم جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في مصر لتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية والإفريقية.