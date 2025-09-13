قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
الخزنة فاضية.. شبح التمرد يطارد نجوم الزمالك والبرازيلي ليس الأخير
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يعقد لقاء مع الشبكة الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني

الديب أبوعلي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاء تشاورياً مع منظمات المجتمع المدني المصري، والشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

شارك في اللقاء جلبيرت سيبوجو، المدير التنفيذي لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان (NANHRI)، والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وعدد من قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني المصري.

وتأتي هذه الفعالية في إطار زيارة سيبوجو إلى مصر ضمن جهوده الرامية إلى تقييم حالة حقوق الإنسان وتقديم المشورة في تحسين حالة حقوق الإنسان وإستقلالية المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس.

وقد حرص المجلس على استثمار هذه الزيارة في تعزيز التواصل الفعال مع المجتمع المدني، وتبادل الخبرات حول القضايا الحقوقية الوطنية، بما يتيح فرص حقيقية لتقوية التعاون المؤسسي.

ركز اللقاء على تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر، واستعراض الجهود المبذولة لتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتعميق التعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأشار المشاركون لأهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان في مصر وفق المعايير الدولية، وبأهمية الشراكة مع شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، وضمان تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة.

كما تم خلال اللقاء تبادل الخبرات حول الأولويات الوطنية في مجال حماية الحقوق والحريات، وسبل تعزيز الحوار البنّاء بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن استدامة الجهود الرامية إلى صون الحقوق الأساسية وتعزيز ثقافة الاحترام والمساءلة.

وأكد المشاركون أهمية استمرار اللقاءات التشاورية ودورها في دعم جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في مصر لتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية والإفريقية.

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
سيارات ‏SUV‏
إليسا
