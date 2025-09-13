قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول لمباراة حرس الحدود والجونة بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مهاجم مانشستر يونايتد السابق ينتقل إلى مونتيري المكسيكي

مانشستر يونايتد
القسم الرياضي

أعلن نادي مونتيري المكسيكي انضمام أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، إلى صفوفه في الدوري المكسيكي الممتاز.

يصل مارسيال، البالغ من العمر 29 عامًا، والذي لعب تسعة مواسم مع الشياطين الحمر، إلى مونتيري بعد موسم واحد مع أيك أثينا. وأعلن الفريق المكسيكي أنه وقّع عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث.

في مونتيري، سينضم مارسيال إلى اللاعبين الدوليين الإسبانيين ولاعبي ريال مدريد السابقين، سيرجيو راموس وسيرجيو كاناليس.

بدأ اللاعب الفرنسي مسيرته مع ليون، ثم انتقل إلى موناكو قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في موسم 2015-2016.

لعب مارسيال 317 مباراة وسجل 90 هدفًا مع الشياطين الحمر، محققًا معهم ألقاب الدوري الأوروبي (2016-2017)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2015-2016 و2023-24)، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2016-2017 و2022-23)، بالإضافة إلى درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (2016).

لعب مارسيال 31 مباراة مع المنتخب الفرنسي، وكانت آخرها في عام 2021.

يتطلع مونتيري إلى حصد لقبه الأول في الدوري منذ بطولة "أبيرتورا 2019". فاز الفريق المكسيكي ببطولة منطقة الكونكاكاف للأندية، وشارك في كأس العالم للأندية الأخيرة، ووصل إلى دور الـ 16، حيث خسر أمام بوروسيا دورتموند.

مونتيري مارسيال الدوري المكسيكي

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

الذهب

آي صاغة: استقرار أسعار الذهب محليًا وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 13-9-2025

وزير الاسكان خلال الجولة

وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر

بالصور

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
اركب كيا سبورتاج كسر زيرو بهذا السعر

كيا سبورتاج ‏موديل 2025
أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

