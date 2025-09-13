مهاجم مانشستر يونايتد السابق ينتقل إلى مونتيري المكسيكي

أعلن نادي مونتيري المكسيكي انضمام أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، إلى صفوفه في الدوري المكسيكي الممتاز.

يصل مارسيال، البالغ من العمر 29 عامًا، والذي لعب تسعة مواسم مع الشياطين الحمر، إلى مونتيري بعد موسم واحد مع أيك أثينا. وأعلن الفريق المكسيكي أنه وقّع عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث.

في مونتيري، سينضم مارسيال إلى اللاعبين الدوليين الإسبانيين ولاعبي ريال مدريد السابقين، سيرجيو راموس وسيرجيو كاناليس.

بدأ اللاعب الفرنسي مسيرته مع ليون، ثم انتقل إلى موناكو قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في موسم 2015-2016.

لعب مارسيال 317 مباراة وسجل 90 هدفًا مع الشياطين الحمر، محققًا معهم ألقاب الدوري الأوروبي (2016-2017)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2015-2016 و2023-24)، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2016-2017 و2022-23)، بالإضافة إلى درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (2016).

لعب مارسيال 31 مباراة مع المنتخب الفرنسي، وكانت آخرها في عام 2021.

يتطلع مونتيري إلى حصد لقبه الأول في الدوري منذ بطولة "أبيرتورا 2019". فاز الفريق المكسيكي ببطولة منطقة الكونكاكاف للأندية، وشارك في كأس العالم للأندية الأخيرة، ووصل إلى دور الـ 16، حيث خسر أمام بوروسيا دورتموند.