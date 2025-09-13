المؤتمر: اعتماد إعلان نيويورك لدعم حل الدولتين انتصار جديد للحقوق الفلسطينية

رحّب محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” الداعم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن هذا القرار الأممي يُمثل انتصارًا جديدًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال محمود جبر، إن تأييد 142 دولة لهذا الإعلان يعكس الإجماع الدولي على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويكشف في الوقت ذاته عزلة الكيان الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لفرض سياسة الأمر الواقع.

وشدّد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن موقف مصر جاء ثابتًا وواضحًا، برفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته تحت أي مسمى، مع استمرار تحركاتها المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة والتصدي لسياسات التجويع والحصار.

وأضاف "جبر" أن مصر تواصل أداء دورها التاريخي كركيزة للاستقرار في المنطقة، وحائط صد أمام السياسات العدوانية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن اعتماد “إعلان نيويورك” يمنح دفعة قوية لمسار استعادة عملية السلام وفق المرجعيات الدولية.