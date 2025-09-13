قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
المؤتمر: اعتماد إعلان نيويورك لدعم حل الدولتين انتصار جديد للحقوق الفلسطينية

محمود جبر
محمود جبر

رحّب محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” الداعم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن هذا القرار الأممي يُمثل انتصارًا جديدًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال محمود جبر، إن تأييد 142 دولة لهذا الإعلان يعكس الإجماع الدولي على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويكشف في الوقت ذاته عزلة الكيان الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لفرض سياسة الأمر الواقع.

وشدّد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن موقف مصر جاء ثابتًا وواضحًا، برفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته تحت أي مسمى، مع استمرار تحركاتها المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة والتصدي لسياسات التجويع والحصار.

وأضاف "جبر" أن مصر تواصل أداء دورها التاريخي كركيزة للاستقرار في المنطقة، وحائط صد أمام السياسات العدوانية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن اعتماد “إعلان نيويورك” يمنح دفعة قوية لمسار استعادة عملية السلام وفق المرجعيات الدولية.

محمود جبر حزب المؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك

