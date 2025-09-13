عقب تطويره .. ضبط مواطن متلبساً بسرقة كشافات الإنارة الحديثة بكورنيش شبين الكوم

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال المنتهية والجاري تنفيذها لكافة المشروعات التنموية والخدمية علي أرض الواقع لضمان استدامتها والارتقاء بالمظهر العام .

أفاد رئيس حي غرب شبين الكوم عن ضبط مواطن يدعي أحمد . أ . م متلبساً بسرقة عدد 5 كشافات حديثة مثبتة علي البر وجولات الخشبية بكورنيش شبين الكوم وذلك عقب أعمال تطويره ورفع كفاءته وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه علي النيابة العامة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين ، مشيراً الي أن هذه السلوكيات غير إيجابية وتمثل إهداراً للمال العام ، مناشداً جموع المواطنين بضرورة الحفاظ علي ما يتم من أعمال التطوير والتعاون مع الجهاز التنفيذي للإرتقاء بمستوي الخدمات .