رسميا.. مصر تنظم بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة 2026

أسند الاتحاد الدولي للغوص، تنظيم بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة 2026، (داخل حمامات السباحة) للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي.

ومن المقرر أن تقام البطولة في شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 14 إبريل 2026.

من جانبه عبر الكابتن سامح الشاذلي عن سعادته بثقة الاتحاد الدولي للعبة، في إسناد مهمة تنظيم كبرى البطولات إلى مصر مؤكدا أن اسناد هذه البطولة لمصر يدل على ثقة الاتحاد الدولي في الامكانيات التنظيمية لمصر.

تابع الشاذلي أن الاتحاد المصري يعد بتقديم نسخة استثنائية، لتنظيم الحدث العالمي على أكمل وجه وهي عادة مصر في تنظيم كبرى الأحداث العالمية.

ويستعد الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، حاليًا إلى تنظيم بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياة المفتوحة "ناشئين وكبار"، في العلمين في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري، توج بلقب البطولة العربية والبطولة الإفريقية، في تونس مؤخرًا، برصيد 67 ميدالية متنوعة، بالإضافة إلى كأس أفضل سباح في البطولة الإفريقية عن طريق أحمد هشام، فيما حصلت فريدة فرج على كأس أفضل سباحة في البطولة العربية.