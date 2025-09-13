قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول لمباراة حرس الحدود والجونة بالدوري

إسلام مقلد

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة حرس الحدود والجونة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تجمعهما على ستاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

وافتتح حرس الحدود التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق محمد حمدي زكي برأسية بعد تحويله ركنية، وتعادل محمود النحاس للجونة برأسية رائعة في في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

أعلن أحمد مصطفى "بيبو"، المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

تشكيل الجونة أمام حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا، علي أدهم، ألفا توري، عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: علي الزاهدي، محمد النحاس، صمويل أوجو.

أما تشكيل حرس الحدود فجاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمود البدري، إسلام أبو سليمة، محمد الدغيمي، إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، أحمد الشيخ، عمر سافيولا، إيزي إيميكا.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي، محمد النجيلي.

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

