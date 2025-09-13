حملة مكبرة لرفع الإشغالات بكورنيش النيل القديم والحدائق والمنتزهات بأسوان

قام المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان بقيادة حملة مكبرة إستهدفت طريق كورنيش النيل القديم والحدائق والمتنزهات العامة المطلة عليه حيث تم رفع العديد من الإشغالات والباعة الجائلين ، مع ضبط عربات الحنطور المخالفة ، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة التسول ، مع مصادرة المضبوطات ، وإتلاف المفروشات المستخدمة فى الإشغال .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإستمرار فى تنظيم الحملات التى تستهدف القضاء على الإشغالات والعشوائية والظواهر السلبية بالشارع الأسوانى وذلك بالتعاون مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال .

وقد شهدت الحملة المكبرة مشاركة من القيادات الأمنية وقوات شرطة المرافق بإشراف من اللواء محمد ممدوح ، واللواء نادر سعد مساعدى مديرى الأمن ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والمركبات المختلفة .

رفع الإشغالات

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد سفينة النيل للشباب العربى " النسخة الخامسة " والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية برعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الرحلة التى تستمر على مدار 10 أيام فى الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجارى ، ويقوم حالياً وفد السفينة بزيارة للمناطق الأثرية والمعالم السياحية التى تشتهر بها عروس المشاتى بإعتبارها عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بتنظيم هذه الرحلة السنوية التى تعتبر جسراً للتواصل بين الشباب العربى وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة ، وخاصة أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون العربى المشترك وإتاحة الفرص أمام الشباب لتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة بما يساهم فى بناء مستقبل الأمة العربية .

ولفت إلى أنه توجد عوائد كثيرة من هذه الرحلات لسفنية الشباب العربى تتجسد فى أنها تعد ملتقى ومنصة هامة لتبادل الثقافات والفنون أيضاً بين الشباب العربى .