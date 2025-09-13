قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
غزة.. أول سفينة ضمن أسطول الصمود تغادر ميناء تونس
انقلاب ميكروباص على طريق السباعية بإسنا يسفر عن 7 مصابين
الخارجية: تحويلات المصريين بالخارج أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة
وزير الخارجية: هناك دولًا غربية قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان وتقف خرساء اليوم
محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي
صعود جديد لـ الذهب مساء اليوم 13-9-2025
أحمد سعد نقاش وآخر طبيب.. أبرز مهن الفنانين قبل الشهرة
إطلاق اسم علي المصيلحي على منحة بنك ناصر الدراسية للطلاب المتفوقين
وزير الخارجية: ما يحدث في غزة يهدد القضية الفلسطينية
محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بكورنيش النيل القديم والحدائق والمنتزهات بأسوان

محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان بقيادة حملة مكبرة إستهدفت طريق كورنيش النيل القديم والحدائق والمتنزهات العامة المطلة عليه حيث تم رفع العديد من الإشغالات والباعة الجائلين ، مع ضبط عربات الحنطور المخالفة ، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة التسول ، مع مصادرة المضبوطات ، وإتلاف المفروشات المستخدمة فى الإشغال .

ويأتى ذلك  تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإستمرار فى تنظيم الحملات التى تستهدف القضاء على الإشغالات والعشوائية والظواهر السلبية بالشارع الأسوانى وذلك بالتعاون مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال .

وقد شهدت الحملة المكبرة مشاركة من القيادات الأمنية وقوات شرطة المرافق بإشراف من اللواء محمد ممدوح ، واللواء نادر سعد مساعدى مديرى الأمن ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والمركبات المختلفة .

رفع الإشغالات

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد سفينة النيل للشباب العربى " النسخة الخامسة " والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية برعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الرحلة التى تستمر على مدار 10 أيام فى الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجارى ، ويقوم حالياً وفد السفينة بزيارة للمناطق الأثرية والمعالم السياحية التى تشتهر بها عروس المشاتى بإعتبارها عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بتنظيم هذه الرحلة السنوية التى تعتبر جسراً للتواصل بين الشباب العربى وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة ، وخاصة أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون العربى المشترك وإتاحة الفرص أمام الشباب لتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة بما يساهم فى بناء مستقبل الأمة العربية .

ولفت إلى أنه توجد عوائد كثيرة من هذه الرحلات لسفنية الشباب العربى تتجسد فى أنها تعد ملتقى ومنصة هامة لتبادل الثقافات والفنون أيضاً بين الشباب العربى .

عاصفة شمسية
فوائد المشي
طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر
تكيس المبايض
د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد