مستشفى صدر المنيا تتمكن في "إعادة ترميم" ساق مريض

تمكن فريق جراحي متخصص بمستشفى صدر المنيا في إعادة الأمل لمريض يبلغ من العمر 44 عامًا، أن يمارس حياته بشكل طبيعي، بعد أن تعرض لحادث مروع أسفر عن كسر مفتوح ومفتت من الدرجة الثالثة في أسفل عظمتي الساق اليسرى، مما استدعى استخدام تقنيات متقدمة لإعادة "ترميم" الساق، وذلك تحت رعاية​ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة اسماعيل وكيل المديرية، واشراف الدكتور شادي عبده مدير مستشفى صدر المنيا.

استخدم الفريق الطبي الذي ضم الدكتور صابر المازني والدكتور أحمد عبد الباسط، والدكتور عصام عادل، والدكتورة رحمة عصام طبية التخدير جهاز "إليزاروف" المتطور، والذي يُعرف بقدرته على تثبيت الكسور المفتوحة والمعقدة وإعادة بناء العظام.

​وغادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، ليقف على قدميه من جديد ويمارس حياته بشكل طبيعي، وهذة العملية الجراحية تؤكد على التطور المستمر في المنظومة الصحية ، وقدرة كوادرها على تقديم أفضل رعاية طبية.