غداً.. انطلاق حفل توزيع جوائز Emmy Awards 2025

تنطلق غداً في لوس أنجلوس فعاليات حفل توزيع جوائز Emmy Awards 2025 في نسخته الـ77، الذي يُقام لتكريم أفضل أعمال ومسلسلات التلفزيون خلال الفترة من يونيو 2024 إلى مايو 2025.
يتوقع أن تشهد هذه النسخة منافسة قوية بين عدد من المسلسلات والنجوم، إذ تصدّر مسلسل Severance قائمة الترشيحات بـ27 ترشيحاً، يليه The Penguin بـ24 ترشيحاً، ثم The Studio وThe White Lotus ولكلٍّ منهما 23 ترشيحاً.
أبرز المرشحين:
أفضل مسلسل دراما
Severance
Andor
The Diplomat
The Last of Us
Paradise
The Pitt
Slow Horses
The White Lotus
أفضل مسلسل كوميدي
The Studio
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
What We Do in the Shadows
أفضل ممثلة درامية
كاثي بيتس في Matlock، Sharon
شارون هورجان في Bad Sisters
بريت لور في Severance
بيلا رمزي في The Last of Us
كيري راسل في The Diplomat
أفضل ممثل درامي
ستيرلينج ك براون في Paradise
جاري أولدمان في Slow Horses
بيدرو باسكال The Last of Us
آدم سكوت في Severance
نوح وايلي في The Pitt
يستضيف الحفل هذا العام الكوميديان نيت بارجاتزي الذي يشتهر بطابعه الكوميدي اللطيف غير المبالغ فيه.
قبل الحفل الرئيسي، أقيمت جوائز Creative Arts Emmy في أيام 6 و7 سبتمبر للاحتفاء بالإنجازات التقنية والفنية والفئات الداعمة التي غالباً لا تُعرض ضمن البث المباشر للحفل الرئيسي.