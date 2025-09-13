غداً.. انطلاق حفل توزيع جوائز Emmy Awards 2025

تنطلق غداً في لوس أنجلوس فعاليات حفل توزيع جوائز Emmy Awards 2025 في نسخته الـ77، الذي يُقام لتكريم أفضل أعمال ومسلسلات التلفزيون خلال الفترة من يونيو 2024 إلى مايو 2025.



يتوقع أن تشهد هذه النسخة منافسة قوية بين عدد من المسلسلات والنجوم، إذ تصدّر مسلسل Severance قائمة الترشيحات بـ27 ترشيحاً، يليه The Penguin بـ24 ترشيحاً، ثم The Studio وThe White Lotus ولكلٍّ منهما 23 ترشيحاً.

أبرز المرشحين:



أفضل مسلسل دراما



Severance

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Slow Horses

The White Lotus

أفضل مسلسل كوميدي



The Studio

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

What We Do in the Shadows

أفضل ممثلة درامية

كاثي بيتس في Matlock، Sharon

شارون هورجان في Bad Sisters

بريت لور في Severance

بيلا رمزي في The Last of Us

كيري راسل في The Diplomat

أفضل ممثل درامي

ستيرلينج ك براون في Paradise

جاري أولدمان في Slow Horses

بيدرو باسكال The Last of Us

آدم سكوت في Severance

نوح وايلي في The Pitt



يستضيف الحفل هذا العام الكوميديان نيت بارجاتزي الذي يشتهر بطابعه الكوميدي اللطيف غير المبالغ فيه.

قبل الحفل الرئيسي، أقيمت جوائز Creative Arts Emmy في أيام 6 و7 سبتمبر للاحتفاء بالإنجازات التقنية والفنية والفئات الداعمة التي غالباً لا تُعرض ضمن البث المباشر للحفل الرئيسي.