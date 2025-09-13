ريال مدريد يفوز على سوسيداد بثنائية في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد على نظيره ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي وأردا جولر في الدقيقتين 12، 44.

فيما جاء هدف سوسيداد عن طريق ميكيل أويارزابال في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة 32، حصول دين هويسين، مدافع ريال مدريد على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كاريراس - هويسن - ميليتاو - كارفخال.

خط الوسط: براهيم دياز - تشواميني - سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - مبابي - وأردا جولر.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز 17 برصيد نقطتين فقط.