تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
في أول مواجهة.. iPhone Air يتفوق على Galaxy S25 Edge في أداء النواة الواحدة

iPhone Air
iPhone Air
احمد الشريف

 وضعت شركة آبل، مع إعلانها عن هاتف iPhone Air فائق النحافة وتزويده بنسخة من معالجها الأقوى A19 Pro، نفسها في مواجهة مباشرة مع هاتف Galaxy S25 Edge من سامسونج. والآن، بدأت أولى اختبارات الأداء بالظهور لتعطينا لمحة عن أيهما الأسرع.

لكن لسوء حظ محبي كلا العلامتين، تبدو الإجابة أكثر تعقيدًا مما يود أي منهما الاعتراف به.

الأرقام تتحدث.. تفوق لآبل في النواة الواحدة وسامسونج في الأنوية المتعددة

بدأت نتائج اختبارات الأداء لهاتف iPhone Air بالظهور على منصة Geekbench، مؤكدة وعد آبل بتقديم أداء من الدرجة الأولى في جهازها النحيف.

نتائج iPhone Air:

النواة الواحدة: تتراوح بين 3,206 وأكثر من 3,700 نقطة.

الأنوية المتعددة: تتراوح بين 8,546 و 9,737 نقطة.

بمقارنة هذه الأرقام بنتائج هاتف Galaxy S25 Edge، الذي يتوفر في الأسواق منذ شهور، نجد قصة مثيرة للاهتمام.

نتائج Galaxy S25 Edge:

النواة الواحدة: تتراوح بين 1,579 و 3,205 نقطة.

الأنوية المتعددة: تصل إلى 10,102 نقطة.

الخلاصة الأولية: يتفوق هاتف S25 Edge على iPhone Air في أفضل اختباراته متعددة النواة، بينما يتخلف بشكل واضح في اختبارات النواة الواحدة.

لماذا لا تروي هذه الأرقام القصة كاملة؟

إذا قارنا متوسط النتائج لجميع الاختبارات المتاحة، فإن آبل تبدو متفوقة بوضوح. لكن يجب التوضيح أنه من خلال "انتقاء" أفضل النتائج لكل جهاز، يمكننا أن نجعل أيًا منهما يبدو متفوقًا. 

وهذه هي المشكلة الرئيسية في مثل هذه المقارنات – فهي نادرًا ما تمثل الأداء الفعلي للأجهزة في الحياة الواقعية.

ما يهم حقًا

بالنظر إلى هذه النتائج، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله بأمان هو أن كلا الهاتفين سريع للغاية، ولا أعتقد أن أيًا منهما سيتعثر في أي مهمة. 

ما تبقى رؤيته الآن، وهو الأمر الأكثر أهمية على الأرجح من ذروة الأداء، هو كيف سيصمد iPhone Air تحت الضغط المستمر، وكيف سيتعامل مع الحرارة دون أن يضطر إلى إبطاء أدائه.

iPhone Air Galaxy S25 Edge

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

صلاة الاستخارة

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب

صلاة الجماعة

ما حكم الصلاة خلف إمام ألدغ في حرف الراء؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة

ما حكم سنة تحية المسجد بعد إقامة الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

