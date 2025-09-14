في أول مواجهة.. iPhone Air يتفوق على Galaxy S25 Edge في أداء النواة الواحدة

وضعت شركة آبل، مع إعلانها عن هاتف iPhone Air فائق النحافة وتزويده بنسخة من معالجها الأقوى A19 Pro، نفسها في مواجهة مباشرة مع هاتف Galaxy S25 Edge من سامسونج. والآن، بدأت أولى اختبارات الأداء بالظهور لتعطينا لمحة عن أيهما الأسرع.

لكن لسوء حظ محبي كلا العلامتين، تبدو الإجابة أكثر تعقيدًا مما يود أي منهما الاعتراف به.

الأرقام تتحدث.. تفوق لآبل في النواة الواحدة وسامسونج في الأنوية المتعددة

بدأت نتائج اختبارات الأداء لهاتف iPhone Air بالظهور على منصة Geekbench، مؤكدة وعد آبل بتقديم أداء من الدرجة الأولى في جهازها النحيف.

نتائج iPhone Air:

النواة الواحدة: تتراوح بين 3,206 وأكثر من 3,700 نقطة.

الأنوية المتعددة: تتراوح بين 8,546 و 9,737 نقطة.

بمقارنة هذه الأرقام بنتائج هاتف Galaxy S25 Edge، الذي يتوفر في الأسواق منذ شهور، نجد قصة مثيرة للاهتمام.

نتائج Galaxy S25 Edge:

النواة الواحدة: تتراوح بين 1,579 و 3,205 نقطة.

الأنوية المتعددة: تصل إلى 10,102 نقطة.

الخلاصة الأولية: يتفوق هاتف S25 Edge على iPhone Air في أفضل اختباراته متعددة النواة، بينما يتخلف بشكل واضح في اختبارات النواة الواحدة.

لماذا لا تروي هذه الأرقام القصة كاملة؟

إذا قارنا متوسط النتائج لجميع الاختبارات المتاحة، فإن آبل تبدو متفوقة بوضوح. لكن يجب التوضيح أنه من خلال "انتقاء" أفضل النتائج لكل جهاز، يمكننا أن نجعل أيًا منهما يبدو متفوقًا.

وهذه هي المشكلة الرئيسية في مثل هذه المقارنات – فهي نادرًا ما تمثل الأداء الفعلي للأجهزة في الحياة الواقعية.

ما يهم حقًا

بالنظر إلى هذه النتائج، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله بأمان هو أن كلا الهاتفين سريع للغاية، ولا أعتقد أن أيًا منهما سيتعثر في أي مهمة.

ما تبقى رؤيته الآن، وهو الأمر الأكثر أهمية على الأرجح من ذروة الأداء، هو كيف سيصمد iPhone Air تحت الضغط المستمر، وكيف سيتعامل مع الحرارة دون أن يضطر إلى إبطاء أدائه.