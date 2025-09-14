معبد الكرنك يستقبل طلاب الإرشاد السياحي والترميم في جولة ميدانية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هولندا تنضم لقائمة الدول المطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة بمسابقة يوروفيجن
أزمة مالية قد تحدّد منافس الزمالك مبكرًا في الكونفيدرالية.. «الكابتن» يكشف التفاصيل
وقت صلاة الفجر| مسلحون يقتلـــ،ـون رجلًا ويخطفون 18 امرأة وطفلًا بنيجيريا
«الغندور» يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة| وهذه تفاصيل استقالته
اشتباكات في تل أبيب| إسرائيل تعلن استمرار حرب غزة لأشهر قادمة وتصعيد بالضفة الغربية
برلماني: مصر ستظل سندًا للقضية الفلسطينية.. وتصويت الأمم المتحدة «خطوة تاريخية»
أحمد بلال يفتح النار على حسام غالي: تصريحاتك تجاوزت حدود المجلس
استشهاد 62 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على أبراج سكنية وملاجئ في مدينة غزة
الصمت على الظلم لم يعد خيارًا | «الجبهة الوطنية»: الاعتراف الأممي بفلسطين خطوة نحو الحرية والكرامة
«رونالدو» يتابع «داعية برتغالي» على إنستجرام ويشعل مواقع التواصل | تفاصيل
حفاظًا على سلامة المواطنين.. تحرك عاجل في الجيزة باستبدال باكيات كوبري إمبابة
عشاء سياسي في البيت الأبيض.. ترامب يستضيف رئيس وزراء قطر دون الإعلان عن تفاصيل
أخبار البلد

محمد الاسكندرانى

استقبل معبد الكرنك مجموعة من طلبة كليات الآثار والإرشاد السياحى وترميم الآثار ، ضمن برنامج التدريب الصيفي المقرر عليهم لعام 2025.

رافق الطلاب في الزيارة الميدانية ،د.سعودي صلاح ،امين متحف الأقصر للفن المصري القديم ،ليشرح اسماء معابد الكرنك علي مر التاريخ ،بالإضافة إلى التطور المعماري لها، وتفسير نقوش معبد آمون رع .

معبد الكرنك

 

يذكر أن معبد الكرنك عبارة عن مجمع معابد يبلغ عددها 11 معبدًا، يعود تاريخها إلى أكثر من 4500 عام، حيث إنها من أقدم دور العبادة التي عرفها التاريخ.


ويعد معبد الكرنك من أهم معالم مصر الأثرية وأكثرها شهرة على مستوى العالم، كما أنه أعظم ما شيد من مباني لعبةالإله،ويقع على مساحة مائتيفدان.


وأقام معبد الكرنك أحد ملوك الأسرةالثلاثين، ويشهد أهم الظواهر الفلكية، هي ظهور الشمس وتعامدها على مقصورة قدس الأقداس.

معبد الكرنك الكرنك كليات الآثار الإرشاد السياحى ترميم الآثار

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

رانيا المشاط

التخطيط تختتم زيارتها لمحافظة قنا بتفقد محطة مياه الحميدات ومصانع للملابس الجاهزة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21 مساء اليوم 13-9-2025

معرض أهلا مدارس

أيمن العشري في زيارة مفاجئة لمعرض أهلا مدارس يستطلع اراء المواطنين والعارضين

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

