معبد الكرنك يستقبل طلاب الإرشاد السياحي والترميم في جولة ميدانية

استقبل معبد الكرنك مجموعة من طلبة كليات الآثار والإرشاد السياحى وترميم الآثار ، ضمن برنامج التدريب الصيفي المقرر عليهم لعام 2025.

رافق الطلاب في الزيارة الميدانية ،د.سعودي صلاح ،امين متحف الأقصر للفن المصري القديم ،ليشرح اسماء معابد الكرنك علي مر التاريخ ،بالإضافة إلى التطور المعماري لها، وتفسير نقوش معبد آمون رع .

معبد الكرنك

يذكر أن معبد الكرنك عبارة عن مجمع معابد يبلغ عددها 11 معبدًا، يعود تاريخها إلى أكثر من 4500 عام، حيث إنها من أقدم دور العبادة التي عرفها التاريخ.



ويعد معبد الكرنك من أهم معالم مصر الأثرية وأكثرها شهرة على مستوى العالم، كما أنه أعظم ما شيد من مباني لعبةالإله،ويقع على مساحة مائتيفدان.



وأقام معبد الكرنك أحد ملوك الأسرةالثلاثين، ويشهد أهم الظواهر الفلكية، هي ظهور الشمس وتعامدها على مقصورة قدس الأقداس.