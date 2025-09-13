قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزعج ممولين وأغضب دوائر القرار.. تفاصيل جديدة تكشف سبب اغتيال تشارلي كيرك
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
فن وثقافة

مي كساب تشارك جمهورها تحضيرات الأغنية الدعائية لفيلم "مؤلف ومخرج وحرامي"

مي كساب من تحضيرات اغنية "موجوعة منك"
مي كساب من تحضيرات اغنية "موجوعة منك"
قسم الفن

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها من كواليس تسجيل أغنية “موجوعة منك” وهى الأغنية الدعائية لفيلم مؤلف ومخرج وحرامي ، والذى من المقرر طرحه قريبا فى دور العرض السينمائية .

وفيلم “مؤلف ومخرج وحرامي” من بطولة مي كساب، وأحمد فتحي، وميمي جمال، وسامي مغاوري، وأوتاكا، وياسر الطوجي، ونيللي محمود، ومحمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

احدث اغاني مي كساب

وكانت طرحت الفنانة مي كساب والفنان أوكا، أحدث أغنياتهما بعنوان “هتعيشوا من غير رجالة إزاي”، وذلك قبل عرض فيلم “آخر راجل في العالم”، حيث تُستخدم الأغنية كجزء من الحملة الدعائية للعمل.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وحيد كينج، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها، حيث أشاد المتابعون بالكيميا الواضحة بين مي وأوكا في الفيديو الدعائي الذي شاركاه أمس للإعلان عن الأغنية، حيث ظهرا خلاله وهما يغنيان سويًا بإحساس عفوي مليء بخفة الدم.

فيلم اخر راجل فى العالم

يُذكر أن فيلم “آخر راجل في العالم” من بطولة: أيمن منصور، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري، ومن قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي.

مي كساب اعمال مي كساب فيلم مؤلف ومخرج وحرامي

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشهد حفل تخرج طلاب مدارس السلام بطنطا

معاون محافظ بني سويف

عقد برنامج تدريبي للتوعية الصحية للسيدات في بني سويف

ازالات بني سويف

إزالة 661 تعديا بالمرحلة الثانية من حملات الموجة 27 في بني سويف

بالصور

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

افتكاسة جديدة .. طريقة عمل السمك بالعنب الاحمر والصوص الأخضر| شاهد شكله

السمك بالعنب
السمك بالعنب
السمك بالعنب

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

