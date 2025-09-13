هل يتم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. متحدث الوزراء يحسم الجدل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة أظهرت تقدمًا كبيرًا في نسب الإنجاز.

وأوضح «الحمصاني» في مداخلة مع الإعلاميتين نانسي نور وآية عبدالرحمن، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجولة شملت متابعة الممشى السياحي الرابط بين المتحف وهضبة الأهرامات، وكذلك مطار سفنكس الدولي، وعددًا من المحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف، بهدف التأكد من جاهزية البنية التحتية والخدمات الداعمة قبل الافتتاح.

 الانتهاء من أغلب الأعمال

وأضاف أن نتائج الزيارة جاءت مطمئنة للغاية، حيث تم الانتهاء من أغلب الأعمال بالكامل، ولم يتبق سوى أجزاء بسيطة جدًا من التجهيزات، تتعلق بالإنارة وبعض أعمال التشجير الإضافي، والتي يجري الانتهاء منها في أسرع وقت.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تضع افتتاح المتحف المصري الكبير على رأس أولوياتها باعتباره مشروعًا قوميًّا وحضاريًّا يعكس عظمة مصر القديمة، ويعد أكبر صرح متحفي في العالم مخصص لعرض حضارة واحدة، مشددًا على أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بتنسيق كامل لضمان خروج الحدث بصورة تليق بمكانة مصر أمام العالم.

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

بقيمة 200 مليون جنيه | مؤسستي ساويرس للتنمية وعصام ومي علام للتنمية المستدامة تُطلقان أول شراكة استراتيجية لدعم التنمية في مصر

بـ 200 مليون جنيه| مؤسستا «ساويرس» و«عصام ومي علام» للتنمية تُطلقان أول شراكة استراتيجية لدعم التنمية بمصر

رجل الاعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل: إشادات مؤسسة S&P Global برؤية مصر الاقتصادية شهادة نجاح جديدة للإصلاح الاقتصادي

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج مدارس السلام بطنطا بحضور محافظ الغربية

بالصور

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

