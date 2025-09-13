هل يتم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. متحدث الوزراء يحسم الجدل

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة أظهرت تقدمًا كبيرًا في نسب الإنجاز.

وأوضح «الحمصاني» في مداخلة مع الإعلاميتين نانسي نور وآية عبدالرحمن، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجولة شملت متابعة الممشى السياحي الرابط بين المتحف وهضبة الأهرامات، وكذلك مطار سفنكس الدولي، وعددًا من المحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف، بهدف التأكد من جاهزية البنية التحتية والخدمات الداعمة قبل الافتتاح.

الانتهاء من أغلب الأعمال

وأضاف أن نتائج الزيارة جاءت مطمئنة للغاية، حيث تم الانتهاء من أغلب الأعمال بالكامل، ولم يتبق سوى أجزاء بسيطة جدًا من التجهيزات، تتعلق بالإنارة وبعض أعمال التشجير الإضافي، والتي يجري الانتهاء منها في أسرع وقت.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تضع افتتاح المتحف المصري الكبير على رأس أولوياتها باعتباره مشروعًا قوميًّا وحضاريًّا يعكس عظمة مصر القديمة، ويعد أكبر صرح متحفي في العالم مخصص لعرض حضارة واحدة، مشددًا على أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بتنسيق كامل لضمان خروج الحدث بصورة تليق بمكانة مصر أمام العالم.