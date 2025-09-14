فيريرا بعد فوز الزمالك على المصري بثلاثية: كنا نستطيع الفوز بـ 5 أهداف

أعرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالفوز على المصري بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الأداء والروح القتالية كانا على مستوى التطلعات.

خلق فرص عديدة وإمكانية تسجيل أكثر



أوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الفريق نجح في خلق العديد من الفرص الخطيرة، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بخمسة أهداف أو أكثر، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيحتفلون بهذا الفوز خلال رحلة العودة إلى القاهرة، قبل بدء عملية الاستشفاء استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي.



الاستعداد بعد فترة التوقف

تحدث فيريرا عن فترة التوقف، حيث أشار إلى أن الزمالك حصل على راحة عقب مباراة وادي دجلة، وخاض لقاءً وديًا لم يكن بالمستوى المطلوب، لكنه شدد على أن الفريق استعد بشكل جاد لمواجهة المصري ونجح في تقديم الأداء المنتظر وتحقيق الفوز.

توضيح بشأن عبد الحميد معالي

نفى المدير الفني ما تردد عن مشاركة اللاعب عبد الحميد معالي في تدريبات فريق الشباب بالنادي، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن جميع اللاعبين ضمن حساباته وفق احتياجات الفريق.

إشادة باللاعبين وأداء آدم كايد

أشاد فيريرا بأداء لاعبي الزمالك خلال اللقاء، موضحًا أن آدم كايد يمتلك الجودة التي تؤهله للعب في مركز الجناح إلى جانب مراكز أخرى، وأن استبداله جاء بسبب قلة مشاركاته في الفترة الماضية وليس لأسباب فنية.

استقرار خط الدفاع بعد الخروج بشباك نظيفة

أكد المدرب البلجيكي أنه لا يوجد ما يدعو لإجراء تغييرات في خط الدفاع بعد نجاح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن كرة القدم مليئة بالمتغيرات وقد تحدث مستجدات في الفترة المقبلة.



الزمالك في صدارة الدوري

بفوزه على المصري، رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مواصلاً بدايته القوية هذا الموسم



