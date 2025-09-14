ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول

أعلن حاكم مقاطعة أوريول الروسية، أندريه كليتشكوف، وقوع انفجار على أحد خطوط السكك الحديدية في المقاطعة، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث، وذلك بعد العثور على أجسام متفجرة خلال عمليات التفتيش الأمني.

وقال كليتشكوف، في بيان نشره عبر حسابه على "تليجرام": "تم العثور على أجسام متفجرة أثناء تفتيش خطوط السكك الحديدية في مقاطعة أوريول، وللأسف أدى انفجار أحدها إلى سقوط قتيلين وإصابة شخص آخر".

وأضاف أن الحادث تسبب في تأخير حركة بعض القطارات، مشيرًا إلى أن أطقم القطارات يقدمون الدعم اللازم للركاب المتأثرين بالتأخير.

وأكد الحاكم أن الوضع تحت السيطرة، وأنه يتم حاليًا تنفيذ إجراءات عملياتية مكثفة، بما في ذلك ملاحقة المتورطين في الحادث.