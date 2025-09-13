أحمد موسى: الدولة تستعد بمنتهى القوة لافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تستعد بمنتهى القوة لافتتاح المتحف المصري الكبير أول نوفمبر .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية للمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء تفقد مطار سفنكس الدولي كما تفقد الممشى السياحي الواصل بين المتحف الكبير والاهرامات ".



وأشار الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء زار المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير لضمان سير عملية الاستعدادات لافتتاح المتحف الكبير على أكمل وجه ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة للإعداد الجيد لافتتاح المتحف المصري الكبير ".