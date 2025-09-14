جوردون واتسون: اللعب في مصر شرف كبير.. وبيراميدز فريق نحترمه بشدة

أعرب جوردون واتسون، المدير العام لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، مؤكدًا أن الفريق يعيش أجواءً إيجابية منذ وصوله.

شرف المشاركة والتواجد في مصر

قال واتسون، في تصريحات لبرنامج "الكابتن" مع أحمد حسن:

"أشكر القائمين على استضافتي، إنه لشرف وامتياز أن أكون جزءًا من هذا البرنامج. الأجواء هنا رائعة، والتدريبات تسير بشكل جيد، ونحن متحمسون للغاية للعب في مصر لأول مرة".

احترام كبير لبيراميدز

أشاد المدير العام بأداء بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق المصري أثبت جدارته بكسر هيمنة الأهلي محليًا، مضيفًا:

"ندرك قوة كرة القدم المصرية، ونحترم بيراميدز كثيرًا، ونتطلع لمواجهته بكل جدية".

معسكر أبوظبي وتجهيزات خاصة

وكشف واتسون أن استعدادات الفريق تضمنت معسكرًا تدريبيًا في أبوظبي لمدة أسبوع، إضافة إلى مباراة ودية مغلقة أمام فريق يونايتد بقيادة أندريا بيرلو، موضحًا أن التجربة ساعدت اللاعبين على التأقلم مع فارق درجات الحرارة بين نيوزيلندا ومصر.

خبرة في مواجهة الأفارقة

أكد واتسون أن مواجهة الفرق الإفريقية دائمًا ما تحمل تحديات خاصة، مشيرًا إلى وجود أوجه شبه بين صعوبات كرة القدم في أوقيانوسيا وإفريقيا من حيث الموارد والبنية التحتية، لكنه اعتبر أن مصر تقود القارة بمعايير مختلفة وأكثر تطورًا.

ذكريات مع الكرة المصرية

تطرّق واتسون إلى متابعته الطويلة للكرة المصرية، مسترجعًا مشاركة الفراعنة في كأس العالم عامي 1990 و2018، مشيدًا بتجربته القصيرة مع محمد صلاح الذي وصفه بالشخص الرائع، كما أشار إلى مواجهات فريقه السابقة مع الأهلي.

واقعية وطموح محدود

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أوكلاند سيتي يظل ناديًا هاويًا، لذلك لا يبالغ في طموحاته، قائلاً:

"نركز فقط على المهمة الحالية أمام بيراميدز، ونمنح كل خصم كامل الاحترام، والنتيجة ستكون في النهاية".