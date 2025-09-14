قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان تتحدّى إسرائيل: لا نخشى التهديدات وقادرون على الدفاع عن أنفسنا
ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر
براتب 7000 درهم.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في الإمارات| قدم من هنا
جوردون واتسون: اللعب في مصر شرف كبير.. وبيراميدز فريق نحترمه بشدة
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوردون واتسون: اللعب في مصر شرف كبير.. وبيراميدز فريق نحترمه بشدة

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أعرب جوردون واتسون، المدير العام لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، مؤكدًا أن الفريق يعيش أجواءً إيجابية منذ وصوله.

شرف المشاركة والتواجد في مصر

قال واتسون، في تصريحات لبرنامج "الكابتن" مع أحمد حسن:
"أشكر القائمين على استضافتي، إنه لشرف وامتياز أن أكون جزءًا من هذا البرنامج. الأجواء هنا رائعة، والتدريبات تسير بشكل جيد، ونحن متحمسون للغاية للعب في مصر لأول مرة".

احترام كبير لبيراميدز

أشاد المدير العام بأداء بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق المصري أثبت جدارته بكسر هيمنة الأهلي محليًا، مضيفًا:
"ندرك قوة كرة القدم المصرية، ونحترم بيراميدز كثيرًا، ونتطلع لمواجهته بكل جدية".

معسكر أبوظبي وتجهيزات خاصة

وكشف واتسون أن استعدادات الفريق تضمنت معسكرًا تدريبيًا في أبوظبي لمدة أسبوع، إضافة إلى مباراة ودية مغلقة أمام فريق يونايتد بقيادة أندريا بيرلو، موضحًا أن التجربة ساعدت اللاعبين على التأقلم مع فارق درجات الحرارة بين نيوزيلندا ومصر.

خبرة في مواجهة الأفارقة

أكد واتسون أن مواجهة الفرق الإفريقية دائمًا ما تحمل تحديات خاصة، مشيرًا إلى وجود أوجه شبه بين صعوبات كرة القدم في أوقيانوسيا وإفريقيا من حيث الموارد والبنية التحتية، لكنه اعتبر أن مصر تقود القارة بمعايير مختلفة وأكثر تطورًا.

ذكريات مع الكرة المصرية

تطرّق واتسون إلى متابعته الطويلة للكرة المصرية، مسترجعًا مشاركة الفراعنة في كأس العالم عامي 1990 و2018، مشيدًا بتجربته القصيرة مع محمد صلاح الذي وصفه بالشخص الرائع، كما أشار إلى مواجهات فريقه السابقة مع الأهلي.

واقعية وطموح محدود

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أوكلاند سيتي يظل ناديًا هاويًا، لذلك لا يبالغ في طموحاته، قائلاً:
"نركز فقط على المهمة الحالية أمام بيراميدز، ونمنح كل خصم كامل الاحترام، والنتيجة ستكون في النهاية".

بيراميدز اخبار بيراميدز اخبار الرياضة اوكلاند سيتي دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

ترشيحاتنا

مي كساب من تحضيرات اغنية "موجوعة منك"

مي كساب تشارك جمهورها تحضيرات الأغنية الدعائية لفيلم "مؤلف ومخرج وحرامي"

قناة النهار

قناة النهار الناقل الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي

حياة الفهد

الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني: تحسن صحة الفنانة ⁧‫حياة الفهد‬⁩

بالصور

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد