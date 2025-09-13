مع قرب افتتاحه رسميا .. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح

سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 هو محور اهتمام ملايين المواطنين في الوقت الراهن، مع قرب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 سيكون يوم 1 نوفمبر بعد مدة تشغيل تجريبي بدأت منذ أكتوبر 2024.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

كما كشفت الوزارة عن قائمة أسعار تذاكر دخول المتحف، والتي جرى تقسيمها وفقًا للفئات المختلفة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يدعم استدامة المتحف.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين

الزائر المصري البالغ: 150 جنيهًا مصريًا.

الطلاب المصريون: 75 جنيهًا، بشرط تقديم بطاقة قيد جامعي أو مدرسي سارية.

كبار السن من المصريين (فوق سن الـ60): 75 جنيهًا، في إطار التيسير على هذه الفئة المجتمعية المهمة.

أسعار المتحف المصري الكبير للعرب

الزائر العربي (غير المصري): 300 جنيه مصري.

الطلاب العرب من المقيمين وغير المقيمين: 150 جنيهًا مع تقديم إثبات دراسة داخل دولة عربية.

الأطفال العرب (من 6 إلى 12 عامًا): 150 جنيهًا.

الأطفال أقل من 6 سنوات: دخول مجاني.

أسعار المتحف المصري الكبير للأجانب

الزائر الأجنبي: 600 جنيه مصري.

الطلاب الأجانب: 300 جنيه، شريطة تقديم مستند دراسي ساري.

كبار السن من الأجانب: لا توجد تخفيضات خاصة.

الأطفال الأجانب

من 6 إلى 12 عامًا: 300 جنيه.

أقل من 6 سنوات: الدخول مجانًا.

رابط حجز تذكرة المتحف المصري الكبير 2025

يمكن للمواطنين الراغبين في زيارة المتحف المصري الكبير الحجز من خلال الدخول إلى الرابط المخصص على الموقع الرسمي للمتحف، وتحديد التاريخ والمعلومات الأساسية، وللدخول إليه من هـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا.