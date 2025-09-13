قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: احترام سيادة الدول أصبح على المحك ومحل تهديد شديد
أحمد موسى: صندوق النقد يضغط على مصر وتصريحاته عننا مستفزة
وزير الخارجية: لا تهاون أو تفريط في حق مصر المائي
سعر طن الحديد اليوم السبت 13/9/2025
رسالة عاجلة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي
إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا ننتظر من قمة الدوحة؟
على هامش اجتماعات البرلمان المتوسطي برئاسة أبو العينين.. وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين| صور
محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة الطرق والتسريع من أعمال الرصف وترميم الحفر بالمدن
غياب عمرو وردة عن قائمة لاريسا أمام تريبوليس بالدوري اليوناني
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد
مصر والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لدعم السياحة والتنمية الاقتصادية بقنا
مع قرب افتتاحه رسميا.. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مع قرب افتتاحه رسميا.. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح

مع قرب افتتاحه رسميا .. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح
مع قرب افتتاحه رسميا .. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح
عبد الفتاح تركي

سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 هو محور اهتمام ملايين المواطنين في الوقت الراهن، مع قرب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 سيكون يوم 1 نوفمبر بعد مدة تشغيل تجريبي بدأت منذ أكتوبر 2024.

واقرأ أيضًا:

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

كما كشفت الوزارة عن قائمة أسعار تذاكر دخول المتحف، والتي جرى تقسيمها وفقًا للفئات المختلفة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يدعم استدامة المتحف.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين

الزائر المصري البالغ: 150 جنيهًا مصريًا.

الطلاب المصريون: 75 جنيهًا، بشرط تقديم بطاقة قيد جامعي أو مدرسي سارية.

كبار السن من المصريين (فوق سن الـ60): 75 جنيهًا، في إطار التيسير على هذه الفئة المجتمعية المهمة.

المتحف المصري الكبير

أسعار المتحف المصري الكبير للعرب

الزائر العربي (غير المصري): 300 جنيه مصري.

الطلاب العرب من المقيمين وغير المقيمين: 150 جنيهًا مع تقديم إثبات دراسة داخل دولة عربية.

الأطفال العرب (من 6 إلى 12 عامًا): 150 جنيهًا.

الأطفال أقل من 6 سنوات: دخول مجاني.

أسعار المتحف المصري الكبير للأجانب

الزائر الأجنبي: 600 جنيه مصري.

الطلاب الأجانب: 300 جنيه، شريطة تقديم مستند دراسي ساري.

كبار السن من الأجانب: لا توجد تخفيضات خاصة.

الأطفال الأجانب

من 6 إلى 12 عامًا: 300 جنيه.

أقل من 6 سنوات: الدخول مجانًا.

المتحف المصري الكبير

رابط حجز تذكرة المتحف المصري الكبير 2025

يمكن للمواطنين الراغبين في زيارة المتحف المصري الكبير الحجز من خلال الدخول إلى الرابط المخصص على الموقع الرسمي للمتحف، وتحديد التاريخ والمعلومات الأساسية، وللدخول إليه من هـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا.

المتحف المصري الكبير سعر تذكرة المتحف المصري الكبير سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

ترشيحاتنا

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

تكلفة بسيطة.. وصفات طبيعية لعلاج الكلف والنمش

علاج الكلف
علاج الكلف
علاج الكلف

على هامش اجتماعات البرلمان المتوسطي برئاسة أبو العينين.. وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين| صور

زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين
زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين
زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين

لماذا يمنعك ضوء الهاتف من النوم العميق؟.. هرمون خفي المتهم في ذلك

كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟
كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟
كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟

خارجة من الشمس .. تحذير | عاصفة جيومغناطيسية تصدم الأرض غدا

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد