الأنبا رافائيل يلتقي كهنة وشعب إسنا وأرمنت بكلمات روحية عن الإيمان والشهداء |صور

عقد مجمع كهنة كنائس إسنا وأرمنت، اجتماعهم الدوري بمقر المطرانية بأرمنت الوابورات، بحضور صاحبا النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، وألقى نيافة الأنبا رافائيل كلمة روحية بعنوان "تأملات للكاهن من الأصحاح الأول من سفر يشوع".

عيد الشهداء

وفي سياق رعوي متصل، كان هناك لقاء آخر مع الشعب، مساء أمس، في كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات، وألقى نيافة الأنبا رافائيل كلمة عن "عيد الشهداء".

وكان صلي نيافة الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، صلاة عشية عيد النيروز في كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالمنصورة، أعقبها تطييب رفات القديسين الموجودين بالكنيسة.

كما شهد اليوم تكريم خريجي مدرسة “سان باڤلي” لدراسة الكتاب المقدس بالإيبارشية، حيث تم توزيع شهادات التخرج والهدايا التذكارية على الخريجين في القاعة الملحقة بالكنيسة، وذلك بمشاركة لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية، وسط أجواء مفرحة للجميع.