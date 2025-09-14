«القباني» ينتقد إبعاد رموز الزمالك بعد تولي جون إدوارد المنصب

انتقد وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، فكرة ابتعاد رموز النادي عن المشهد بعد تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي.

وقال القباني، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع سهام صالح على قناة "أون": "مجلس الإدارة كان رافضًا تمامًا فكرة مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر، ورفض الدفع به رغم رغبة الرمادي في إشراكه".

وأضاف: "جون إدوارد أخطأ بإبعاد رموز نادي الزمالك. أي نادٍ في العالم له رموز، وليس كل رموز النادي ضد النادي".

وتابع: "كنت أتمنى خدمة النادي أكثر من ذلك، وحزنت لرحيل عن منصب مدير الكرة بالزمالك. أرحب بالعمل في نادي الزمالك مع أي شخص، فأنا أنتمي للنادي قلبًا وقالبًا، ولست مع أشخاص، أنا مع كيان نادي الزمالك".