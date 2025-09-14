وائل القباني: رحلت عن الزمالك بشكل غير لائق.. ولم أدخل النادي منذ الرحيل

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن قرار رحيله عن مدير الكرة بالزمالك لم يكن بشكل لائق.

وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مدخلتش نادي الزمالك منذ رحيلي ولم أقصر في عملي مطلقا طوال فترة تواجدي وحصلت على كأس مصر في فترة قليلة.

وأضاف: رحلت عن منصبي من نادي الزمالك بصورة مش كويسة أنا صريح وواضح ولم افشي اسرار النادي ومش بخاف من حاجة .

وتابع: وتابع: كنت أتمنى خدمة النادي اكثر من ذلك وحزنت لرحيلي عن مدير الكرة بالزمالك وأرحب بالعمل في نادي الزمالك مع اي شخص لاني انتمي للنادي قلبا وقالبا ولست مع أشخاص أنا مع كيان نادي الزمالك