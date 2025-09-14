برلماني: مصر ستظل سندًا للقضية الفلسطينية.. وتصويت الأمم المتحدة «خطوة تاريخية»

أعرب النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، عن ترحيبه بالقرار التاريخي الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن هذا القرار يمثل لحظة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني الطويل، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عضو مجلس النواب إن التصويت يعكس تحولًا جذريًا في الموقف الدولي، مؤكدًا أن الضمير العالمي قد استيقظ ليرى حجم المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود. وأضاف أن الأغلبية الساحقة التي أيدت القرار هي رسالة واضحة بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن محاولات الاحتلال المستمرة لتقويض هذا الحل قد فشلت.

وأكد الصافي عبد العال أن القرار يأتي في إطار الجهود الدولية لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر ستظل سندًا وداعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وأن هذا الإنجاز هو ثمرة تضحيات الشعب الفلسطيني عبر الأجيال.

وأوضح النائب أن القرار يحمل في طياته آمال كل شهيد، وكل أسير، وكل لاجئ فلسطيني، ويعد انتصارًا للعدالة على الظلم.

وأشار نائب الإسكندرية إلى أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة أولى فقط، ويجب أن يتبعها تحرك عملي على الأرض لضمان ممارسة الشعب الفلسطيني سيادته الكاملة على أراضيه المحتلة. ودعا المجتمع الدولي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بتطبيق القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحه بدعوة كافة الأطراف الدولية إلى استثمار هذا الزخم الإيجابي والعمل على إيجاد حلول جذرية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتوقف دائرة العنف والصراع في المنطقة.