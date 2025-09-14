قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هولندا تنضم لقائمة الدول المطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة بمسابقة يوروفيجن
أزمة مالية قد تحدّد منافس الزمالك مبكرًا في الكونفيدرالية.. «الكابتن» يكشف التفاصيل
وقت صلاة الفجر| مسلحون يقتلـــ،ـون رجلًا ويخطفون 18 امرأة وطفلًا بنيجيريا
«الغندور» يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة| وهذه تفاصيل استقالته
اشتباكات في تل أبيب| إسرائيل تعلن استمرار حرب غزة لأشهر قادمة وتصعيد بالضفة الغربية
برلماني: مصر ستظل سندًا للقضية الفلسطينية.. وتصويت الأمم المتحدة «خطوة تاريخية»
أحمد بلال يفتح النار على حسام غالي: تصريحاتك تجاوزت حدود المجلس
استشهاد 62 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على أبراج سكنية وملاجئ في مدينة غزة
الصمت على الظلم لم يعد خيارًا | «الجبهة الوطنية»: الاعتراف الأممي بفلسطين خطوة نحو الحرية والكرامة
«رونالدو» يتابع «داعية برتغالي» على إنستجرام ويشعل مواقع التواصل | تفاصيل
حفاظًا على سلامة المواطنين.. تحرك عاجل في الجيزة باستبدال باكيات كوبري إمبابة
عشاء سياسي في البيت الأبيض.. ترامب يستضيف رئيس وزراء قطر دون الإعلان عن تفاصيل
برلماني: مصر ستظل سندًا للقضية الفلسطينية.. وتصويت الأمم المتحدة «خطوة تاريخية»

أعرب النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، عن ترحيبه بالقرار التاريخي الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن هذا القرار يمثل لحظة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني الطويل، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عضو مجلس النواب إن التصويت يعكس تحولًا جذريًا في الموقف الدولي، مؤكدًا أن الضمير العالمي قد استيقظ ليرى حجم المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود. وأضاف أن الأغلبية الساحقة التي أيدت القرار هي رسالة واضحة بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن محاولات الاحتلال المستمرة لتقويض هذا الحل قد فشلت.

وأكد الصافي عبد العال أن القرار يأتي في إطار الجهود الدولية لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر ستظل سندًا وداعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وأن هذا الإنجاز هو ثمرة تضحيات الشعب الفلسطيني عبر الأجيال.

وأوضح النائب أن القرار يحمل في طياته آمال كل شهيد، وكل أسير، وكل لاجئ فلسطيني، ويعد انتصارًا للعدالة على الظلم.

وأشار نائب الإسكندرية إلى أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة أولى فقط، ويجب أن يتبعها تحرك عملي على الأرض لضمان ممارسة الشعب الفلسطيني سيادته الكاملة على أراضيه المحتلة. ودعا المجتمع الدولي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بتطبيق القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحه بدعوة كافة الأطراف الدولية إلى استثمار هذا الزخم الإيجابي والعمل على إيجاد حلول جذرية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتوقف دائرة العنف والصراع في المنطقة.

