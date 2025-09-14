قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هولندا تنضم لقائمة الدول المطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة بمسابقة يوروفيجن
أزمة مالية قد تحدّد منافس الزمالك مبكرًا في الكونفيدرالية.. «الكابتن» يكشف التفاصيل
وقت صلاة الفجر| مسلحون يقتلـــ،ـون رجلًا ويخطفون 18 امرأة وطفلًا بنيجيريا
«الغندور» يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة| وهذه تفاصيل استقالته
اشتباكات في تل أبيب| إسرائيل تعلن استمرار حرب غزة لأشهر قادمة وتصعيد بالضفة الغربية
برلماني: مصر ستظل سندًا للقضية الفلسطينية.. وتصويت الأمم المتحدة «خطوة تاريخية»
أحمد بلال يفتح النار على حسام غالي: تصريحاتك تجاوزت حدود المجلس
استشهاد 62 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على أبراج سكنية وملاجئ في مدينة غزة
الصمت على الظلم لم يعد خيارًا | «الجبهة الوطنية»: الاعتراف الأممي بفلسطين خطوة نحو الحرية والكرامة
«رونالدو» يتابع «داعية برتغالي» على إنستجرام ويشعل مواقع التواصل | تفاصيل
حفاظًا على سلامة المواطنين.. تحرك عاجل في الجيزة باستبدال باكيات كوبري إمبابة
عشاء سياسي في البيت الأبيض.. ترامب يستضيف رئيس وزراء قطر دون الإعلان عن تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الصمت على الظلم لم يعد خيارًا | «الجبهة الوطنية»: الاعتراف الأممي بفلسطين خطوة نحو الحرية والكرامة

الجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
عبد الرحمن سرحان

أعرب المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، عن سعادته البالغة وتقديره العميق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، الذي صوّتت فيه الغالبية الساحقة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووصف الجمل هذا التصويت بأنه "انتصار تاريخي للقانون الدولي، ولإرادة الشعوب، وخطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلاً من الظلم والاحتلال."

وأكد عضو حزب الجبهة الوطنية، في تصريح له اليوم، أن هذا التصويت يمثل لحظة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني، ويعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا بضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

وقال الجمل: "إن الغالبية العظمى من دول العالم تقف اليوم بحزم إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو اعتراف بحق أصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي بناء مستقبله على أرضه التاريخية."

وأضاف المهندس باسم الجمل: "لطالما كانت قضية فلسطين في قلب اهتمامي واهتمام الأمة العربية والإسلامية، ونالت تعاطفًا دوليًا واسعًا. وقد شاهدت عن كثب المعاناة الإنسانية والسياسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني. إن هذا التصويت الكبير في الأمم المتحدة يبعث برسالة قوية مفادها أن الصمت على الظلم لم يعد خيارًا، وأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يستمر في غض الطرف عن انتهاكات القانون الدولي."

وأشار إلى أن هذا الاعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية يجب أن تتبعه خطوات عملية وملموسة على أرض الواقع، داعيًا المجتمع الدولي، وخاصة الدول المؤثرة، إلى تحمّل مسؤولياته في الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدّد على أهمية هذا القرار في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومنحه أملًا جديدًا في تحقيق تطلعاته المشروعة، قائلًا: "إن التصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة هو بمثابة دفعة معنوية هائلة للشعب الفلسطيني، وشهادة على تضامن عالمي واسع معه في سعيه نحو الحرية والكرامة. إنه يؤكد أن العالم لم ينسَ فلسطين، وأن قضيتها ستبقى حية حتى تحقيق النصر."

واختتم المهندس باسم الجمل بيانه بالتأكيد على أن الطريق نحو السلام العادل والشامل ما زال طويلًا ويتطلب جهودًا مضاعفة، مضيفًا:
"إن هذا التصويت هو نقطة انطلاق قوية، حيث يفتح آفاقًا جديدة ويضع مسؤولية أكبر على عاتق جميع الأطراف المعنية. فلنعمل معًا، من خلال الدبلوماسية والضغط السياسي، لتحويل هذا الاعتراف الأممي إلى واقع ملموس يعيش فيه الشعب الفلسطيني بأمن وسلام وازدهار."

الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم الجمل المهندس باسم الجمل القبائل العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

ترشيحاتنا

Galaxy S23

خيبة أمل لمالكي هواتف Galaxy S23.. سامسونج تستبعد ميزة "Now Brief"في تحديث One UI 8

آيفون 17

آبل تعلن تكاليف إصلاح آيفون 17: أسعار ثابتة ومفاجأة "غير سارة" لمالكي هاتف Air الجديد

جوجل

في أحدث تغييراتها.. جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لشاشة "التشغيل الآن" في يوتيوب ميوزك

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد