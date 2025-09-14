قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

رباب الهواري

حافظ فريق ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026، بعدما تمكن من تحقيق فوز مهم على حساب ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة. بهذا الانتصار، واصل الفريق الملكي سلسلة نتائجه الإيجابية، ليكون النادي الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن.

سقوط المنافسين يوسع الفارق

الجولة ذاتها شهدت مفاجآت كبيرة، أبرزها هزيمة أتلتيك بلباو وفياريال، أقرب المنافسين للريال في صراع الصدارة. هذه النتائج خدمت مصالح الفريق الملكي، حيث ابتعد أكثر في قمة الجدول، ورسخ تفوقه المبكر في السباق على لقب الدوري.


 

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الرابعة

  • ريال مدريد: في الصدارة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أربع مباريات متتالية.
  • أتلتيك بلباو وفياريال: تراجعا بعد الهزيمة الأخيرة وفقدا فرصة ملاحقة الريال بشكل مباشر.
  • برشلونة: في المركز الخامس برصيد 7 نقاط من 3 مباريات فقط، بعدما فاز في مواجهتين وتعادل في لقاء واحد.

رغم أن برشلونة لم يخض بعد سوى ثلاث مباريات، فإنه يمتلك فرصة تقليص الفارق، حيث يستعد لخوض مواجهة قوية أمام فالنسيا اليوم. هذه المباراة تمثل اختبارًا مهمًا للمدرب ولاعبيه، خصوصًا في ظل حاجة الفريق للعودة سريعًا إلى دائرة المنافسة على القمة، وعدم السماح لريال مدريد بالابتعاد أكثر.

بداية قوية للملكي ورسائل مبكرة للمنافسين

بداية ريال مدريد المثالية في أول أربع جولات تعكس جاهزية الفريق بدنيًا وفنيًا، كما تبعث برسالة واضحة للمنافسين أن النادي الملكي عازم على الدفاع بقوة عن صدارته. في المقابل، سيكون على الفرق الأخرى، وعلى رأسها برشلونة، أن تستعيد توازنها سريعًا إذا أرادت الإبقاء على حظوظها في المنافسة


 

