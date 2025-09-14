عقب ضبط 4100 لتر عصائر مغشوشة بسوهاج.. «دويدار»: صحة المواطن خط أحمر

أكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن صحة المواطن خط أحمر، مشددًا على أن المديرية تواصل حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي منتجات مغشوشة أو مجهولة المصدر قد تهدد سلامتهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه لا تهاون في معاقبة المخالفين وبكل حزم سيتم محاسبتهم، حيث جاء ذلك عقب حملة موسعة لإدارة مراقبة الأغذية بمدينة ومركز جرجا، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 4100 لتر من العصائر والمشروبات المغشوشة بإجمالي تجاوز 37 ألف عبوة.

حملة مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

ونُفذت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، في إطار خطة وزارة الصحة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.

قاد الحملة الدكتور جمال عبدالناصر مدير الإدارة الصحية بجرجا، تحت إشراف الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وبمشاركة المفتشين رأفت صدقي، إبراهيم نصري، وفادي سعد.

وتمكنت الحملة من ضبط الكمية الكبيرة من العبوات الفاسدة، حيث تم سحب عينات منها لتحليلها بالمعامل المركزية، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة التي ستتولى التحقيق.

وشدد "دويدار" على أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الحملات مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وبمشاركة لجان متخصصة من فرق مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية والمشروبات.

وأوضح أن خطة المديرية تستهدف تطبيق معايير رقابية صارمة للحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية الرادعة ستُطبق على كل من يثبت تورطه في بيع أو توزيع منتجات قد تعرض المواطنين للخطر.