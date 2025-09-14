عزة لبيب: فقدنا إنسانة عظيمة.. ناهد رشدي ستظل في قلوبنا

أعربت الفنانة عزة لبيب عن حزنها الشديد على الراحلة الفنانة ناهد رشدي، مؤكدة أنهم فقدوا إنسانًا عظيمة.

وتحدثت عزة لبيب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" قائلة: "افتقدناها جميعًا سواء على المستوى الفني أو الإنساني، كانت عظيمة وقدمت أشياء كبيرة. كانت تقدم شغلها على أكمل وجه، وأستاذة قديرة، ولم ترحل أبدًا، وستظل في قلوبنا."

واختتمت حديثها بالدعاء: "ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب."

ويُذكر أن ناهد رشدي وُلدت في 14 سبتمبر عام 1956، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، وبدأت مشوارها الفني الذي استمر لما يقرب من 40 عامًا.

ومن أبرز أعمالها المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي جسدت فيه دور "سنية عبدالغفور البرعي"، والذي تصدر مؤخرًا التريند بمشهد الفرح.