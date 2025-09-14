في 10 دقائق.. طريقة عمل الجبن الكريمي للمدارس

تستعد ربات المنزل إلى المدارس الأيام المقبلة، وإليكِ طريقة عمل الجبن الكريمي في المنزل، تصلح لتحضير ساندوتشات صحية للأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة:

المكونات:

كوبان من الزبادي البلدي (مصفّى من الماء للحصول على قوام أكثر تماسكًا).

رشة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من القِشدة (اختياري).

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري لزيادة النعومة).

طريقة التحضير:

تصفية الزبادي:

ضعي الزبادي في قطعة من القماش الأبيض النظيف أو في شاش طبي، ثم اربطيه جيدًا وضعيه فوق مصفاة داخل الثلّاجة طوال الليل حتى يتصفّى من الماء تمامًا، ويصبح قوامه سميكًا.

الخلط:

ضعي الزبادي المصفّى في الخلاط، وأضيفي إليه القِشدة والملح وعصير الليمون وزيت الزيتون، ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.



التخزين والاستخدام:

ضعي الجبن الكريمي في برطمان زجاجي نظيف ومعقّم، واحفظيه في الثلّاجة.

يمكن استخدامه في الساندوتشات المدرسية، أو إضافة بعض الأعشاب مثل الزعتر والنعناع، أو قطع الزيتون لإعطائه نكهة مميّزة.