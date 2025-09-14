قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس السيادة السوداني: اعتداءات ميليشيا الدعم السريع تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
ناجي الشهابي يكشف آخر الاستعدادات لتشكيل قائمة الائتلاف الوطني لخوض انتخابات النواب |فيديو وصور
البدء في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لبناء مدينة الصحفيين
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
في 10 دقائق.. طريقة عمل الجبن الكريمي للمدارس

ريهام قدري

تستعد ربات المنزل إلى المدارس الأيام المقبلة، وإليكِ طريقة عمل الجبن الكريمي في المنزل، تصلح لتحضير ساندوتشات صحية للأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة:
المكونات:
كوبان من الزبادي البلدي (مصفّى من الماء للحصول على قوام أكثر تماسكًا).
رشة صغيرة من الملح.
ملعقتان كبيرتان من القِشدة (اختياري).
ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري لزيادة النعومة).
طريقة التحضير:
تصفية الزبادي:
ضعي الزبادي في قطعة من القماش الأبيض النظيف أو في شاش طبي، ثم اربطيه جيدًا وضعيه فوق مصفاة داخل الثلّاجة طوال الليل حتى يتصفّى من الماء تمامًا، ويصبح قوامه سميكًا.
الخلط:
ضعي الزبادي المصفّى في الخلاط، وأضيفي إليه القِشدة والملح وعصير الليمون وزيت الزيتون، ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.


التخزين والاستخدام:
ضعي الجبن الكريمي في برطمان زجاجي نظيف ومعقّم، واحفظيه في الثلّاجة.
يمكن استخدامه في الساندوتشات المدرسية، أو إضافة بعض الأعشاب مثل الزعتر والنعناع، أو قطع الزيتون لإعطائه نكهة مميّزة.

