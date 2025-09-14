قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

العراق يبدأ تطبيق إجراءات مشددة لفحص جودة الأجهزة المستوردة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية في بغداد، إنه في خطوة مهمة تهدف إلى حماية المستهلك العراقي وضمان جودة المنتجات المستوردة، أعلنت وزارة التخطيط العراقية بدء تطبيق إجراءات جديدة لفحص جودة الأجهزة الكهربائية المستوردة، وذلك اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري، وتقوم هذه الإجراءات على فرض إلزامية وجود باركود معتمد يثبت جودة المنتج ومطابقته للمواصفات العراقية والدولية، إلى جانب شهادة الامتثال التي يجب أن تصدر من بلد المنشأ قبل دخول أي شحنة، وتشمل هذه الخطوة بشكل أساسي الأجهزة ذات الاستهلاك العالي للطاقة، مثل الثلاجات، المجمدات، السخانات، وأجهزة التبريد، والتي تسبب في كثير من الأحيان أعطالاً خطيرة، بل وحتى حرائق في بعض الحالات.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الوزارة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى منع دخول الأجهزة الرديئة التي طالما أثقلت كاهل المواطن العراقي، سواء من حيث الجودة أو الأسعار المرتفعة، كما ستساهم هذه الإجراءات في تنظيم السوق المحلي وحماية التاجر الملتزم الذي يستورد منتجات مطابقة للمواصفات. 

وتتم عملية الفحص عبر أنظمة إلكترونية متقدمة في المنافذ الحدودية، تعتمد على خدمة "الأسكودا" الإلكترونية لتتبع الشحنات، وتأكيد بياناتها باستخدام تقنية الباركود، الذي يمكن التحقق منه أيضاً باستخدام الهاتف المحمول لتحديد بلد المنشأ ومستوى الجودة.

وتابعت أنه في سياق موازٍ لتعزيز كفاءة الطاقة، كشفت الحكومة العراقية عن تأهيل 64 شركة محلية لتوفير منظومات الطاقة الشمسية في البلاد، ضمن مساعيها لتقليل الضغط على الشبكة الوطنية. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي الذي أطلق آلية قروض ميسّرة مخصصة للمواطنين والموظفين، لتشجيعهم على اعتماد منظومات الطاقة البديلة.

