عبدالغني: تعلمنا من مبادئ الأهلي ألا نسكت على الخطأ

علّق مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، على قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن القلعة الحمراء لا تقف عند شخص بعينه، لكنها لا تنكر فضل من خدمها بإخلاص.

وقال عبدالغني، في تصريحات عبر قناة «الشمس»:"اتعودنا في الأهلي إن من ضمن المبادئ إننا منسكتش على الغلط، أومال علمتوهالنا ليه؟ كان عندنا رئيس نادي لما رئيس الجمهورية نزل من الطيارة بعت له مدير عام النادي بس، لأنه راجل عفيف ومبيطلبش حاجة من حد".

وأضاف:"صالح سليم، رغم أي أخطاء، كان بيحب الأهلي بجد، وعلشان كده اتعمله تمثال، وكان بيسيب إدارة النادي لشهور في يد حسن حمدي ومجلس الإدارة. هو ده اللي اتربينا عليه، ومفيش حد يقدر يزايد على حبنا للنادي".

وأشار إلى أن النادي الأهلي لا يتوقف عند أحد، قائلاً:"الأهلي مش واقف على صالح سليم، ولا مختار التتش، ولا حسن حمدي، ولا حتى على أتخن تخين، الأهلي ماشي بولاده، وهو دايمًا باقي".

وتابع:"محدش يقدر يقلل من قيمة محمود الخطيب، أسطورة الكرة المصرية، واللي أعطى للأهلي في كل المناصب، من لاعب إلى عضو مجلس إدارة إلى رئيس نادي".

وختم عبدالغني حديثه بالقول:"الكابتن الخطيب مش بيدوّر على منصب، والناس مش لازم تموّت نفسها في مكانها، الراجل قال إنه تعبان ومش هيقدر يكمل، ده قرار محترم، واللي عمله من إنجازات مش هيتنسي".

كما وجه رسالة لمن ينتقده قائلاً:"لو بتقولوا عليا إني أبولهب أو بقول كلام مالوش لازمة، فأنا بقول الحق، وبقول اللي اتعلمته من مبادئ الأهلي. الأهلي عمره ما جامل حد، حتى لو كان نجم كبير، الأهلي بيحاسب الكل".